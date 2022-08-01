Как правильно взять микрокредит для ИП

Для многих индивидуальных предпринимателей знакома ситуация недостатка оборотных средств, которые могут понадобиться в любой момент. Проблема решается стандартным кредитом в банковском учреждении или микрокредитованием. Если раньше первый способ считался более приемлемым, то сегодня предприниматели, особенно представители малого бизнеса все больше обращают свой взор на микрокредиты.

Преимущества микрокредитования для ИП

Если вы хотите сохранить контроль над своим бизнесом в сложной финансовой ситуации, то микрокредиты для ИП будут отличным решением, которое позволит не просто продержаться на плаву, но и развить собственное дело. К преимуществам такого кредитования относят:

удобство;

скорость;

простота оформления.

Вам не потребуется предоставлять множество бумаг или ждать несколько дней одобрения, как в случае с банковским кредитом. Что касается удобства, то вы можете оформить займ онлайн. Такую услугу, например, предоставляет компания Solva, на сайте которой вы за пару минут подадите заявку и получите одобрение с деньгами на карту.

Как грамотно оформить микрокредит для бизнеса?

Одно из главных отличий микрокредитования от полноценного кредита в банке – отсутствие необходимости предоставления бизнес-плана. Но для успешного возврата даже небольшого займа, все же придется хотя бы примерно набросать для себя целевое назначение средств. Именно грамотное распределение полученной суммы позволит вам четко понимать, за счет чего вы будете ее возвращать. Что касается самой процедуры оформления микрокредита, она состоит из следующих этапов:

заходите на сайт МФО;

заполняете заявку с указанием необходимой суммы и личных данных;

ожидаете решения в течение 1-2 минут;

получаете деньги на карту или банковский счет.

Отдельно стоит отметить, что вам не придется оформлять страховку, которая практически всегда необходима при обращении в банки за кредитом. Также проценты по микрозайму не облагаются налогом. Все эти преимущества и становятся решающим фактором при выборе между кредитом и микрокредитованием.

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