USD 433.78
EUR 493.08
RUB 5.83
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. Как правильно загадать желание на Старый Новый год 2022

Как правильно загадать желание на Старый Новый год 2022

sova.info

Vinkmag ad

14 января наступает Васильев день, который способен влиять на весь следующий год. Поэтому если вы расстроены, что не успели или забыли загадать желание в новогоднюю ночь, Информатор собрал для вас методы, чтобы оно точно сбылись.

Итак, для начала хорошо обдумайте свое желание. Вы можете записать его на бумаге или просто постоянно представлять то, о чем мечтаете. Предложение очень важно сформулировать правильно. В нем не должно быть частички «не» и абстрактных фраз. Представляйте свое желание, будто оно уже сбылось. Главное — ваша мечта должны быть доброй и не приносить вреда другим людям, иначе она никогда не исполнится.

В полночь с 13 на 14 января, когда вы уже определились с выбором желания и готовы загадать его, еще раз напишите его на листе бумаги, обязательно завершив свои записи словами: «Мое желание исполнится!».

После этого вы должны избавиться от листа, где написано ваше желание. Можете сжечь его, но самое главное — никому не рассказывайте о проведенном ритуале. Будьте уверены, что результат обязательно окажется положительным.

На несколько дней вы должны забыть о своем желании, но по прошествии некоторого времени еще раз подумайте о нем, мысленно представляя каждую деталь. Если вы мечтаете путешествовать, визуализируйте в своем сознании даже то, на чем вы хотите отправиться в желаемый город или страну. Представляйте, как вы гуляете по местам, в которых хотите побывать. Попробуйте добавить в свое желание цвета и мельчайшие подробности. Прием самовнушения — один из самых действенных.

Также эксперт советует в ночь с 13 на 14 января выразить свою благодарность уходящему году, и вспомнить все его самые главные и памятные события. Не стоит стараться забыть негатив — это тоже опыт и мудрость.

Наконец, если вы планируете праздновать Старый Новый год во всей красе, то обязательно выбирайте те наряды, которые в своей цветовой гамме соответствуют наступившему году. Стоит напомнить, что Тигру понравится черный, синий, голубой цвета. И, конечно же, для свершения всего задуманного важно хорошее настроение, которое привлечет в жизнь позитив, успех и счастье.

Материалы из источников: sova.info, kiev.informator

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Финрегулятор представил обновлённый график работы банков в период ЧП
Следующая новость

Дело Масимова: задержаны два бывших заместителя председателя КНБ