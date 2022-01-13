Как правильно загадать желание на Старый Новый год 2022

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14 января наступает Васильев день, который способен влиять на весь следующий год. Поэтому если вы расстроены, что не успели или забыли загадать желание в новогоднюю ночь, Информатор собрал для вас методы, чтобы оно точно сбылись.
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Итак, для начала хорошо обдумайте свое желание. Вы можете записать его на бумаге или просто постоянно представлять то, о чем мечтаете. Предложение очень важно сформулировать правильно. В нем не должно быть частички «не» и абстрактных фраз. Представляйте свое желание, будто оно уже сбылось. Главное — ваша мечта должны быть доброй и не приносить вреда другим людям, иначе она никогда не исполнится.
В полночь с 13 на 14 января, когда вы уже определились с выбором желания и готовы загадать его, еще раз напишите его на листе бумаги, обязательно завершив свои записи словами: «Мое желание исполнится!».
После этого вы должны избавиться от листа, где написано ваше желание. Можете сжечь его, но самое главное — никому не рассказывайте о проведенном ритуале. Будьте уверены, что результат обязательно окажется положительным.
На несколько дней вы должны забыть о своем желании, но по прошествии некоторого времени еще раз подумайте о нем, мысленно представляя каждую деталь. Если вы мечтаете путешествовать, визуализируйте в своем сознании даже то, на чем вы хотите отправиться в желаемый город или страну. Представляйте, как вы гуляете по местам, в которых хотите побывать. Попробуйте добавить в свое желание цвета и мельчайшие подробности. Прием самовнушения — один из самых действенных.
Также эксперт советует в ночь с 13 на 14 января выразить свою благодарность уходящему году, и вспомнить все его самые главные и памятные события. Не стоит стараться забыть негатив — это тоже опыт и мудрость.
Наконец, если вы планируете праздновать Старый Новый год во всей красе, то обязательно выбирайте те наряды, которые в своей цветовой гамме соответствуют наступившему году. Стоит напомнить, что Тигру понравится черный, синий, голубой цвета. И, конечно же, для свершения всего задуманного важно хорошее настроение, которое привлечет в жизнь позитив, успех и счастье.
Материалы из источников: sova.info, kiev.informator
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