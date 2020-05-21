Как правильно зарегистрировать автомобиль, ввезенный из Армении

Полиция Алматы создала Call-centre по вопросам регистрации автомобилей из Армении, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, для получения всей необходимой информации об условиях регистрации, в Сall-centre можно позвонить по телефонам: 8-747-080-01-56 или 298-50-71. График работы «горячей линии» с 9.00 до 19.00 часов.

Постановление Правительства («О некоторых вопросах ввоза в Казахстан и эксплуатации гражданами Казахстана отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Армении»), позволяющее нашим гражданам зарегистрировать автомобили, которые ввезены из Армении до 1-го февраля 2020 года. Правительством принято решение о постановке на учет автомобилей, ввезенных нашими гражданами из Армении до 1 февраля. Во-вторых, о проведении регистрации в период с 1 июня по 1 сентября этого года. В-третьих, регистрации подлежат только автомобили с левосторонним расположением органов управления. В-четвертых, принято решение ограничиться тремя платежами: сбор за регистрацию — 695 тенге, пошлина за техпаспорт – 3 тысячи 473 тенге и пошлина за госномер – 7 тысяч 778 тенге. Общая сумма платежа составляет 11 тысяч 946 тенге, — разъяснил первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков.

Спикер также обозначил, что для регистрации транспортных средств необходимо предоставить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) документы об уплате сбора за государственную регистрацию

в размере 0,25% месячного расчетного показателя и государственных пошлин в соответствии со статьей 615 Налогового кодекса Республики Казахстан;

3) СРТС и ГРНЗ на транспортные средства, выданные в уполномоченном органе Республики Армения;

4) документы, представляемые для регистрации транспортных средств, составленные на ином языке, кроме государственного или русского языка, переводятся на государственный или русский языки и должны иметь удостоверяющие подписи нотариуса о верности перевода либо другого лица, имеющего право совершать такие действия.

5) в особые отметки вносятся записи: «ТСРА» и «Не подлежит к регистрации на иное лицо»;

6) В случае утраты СРТС и (или) ГРНЗ на транспортное средство выданных в Республике Казахстан, в письменной форме указываются обстоятельства их утраты.

7) При утере ГРНЗ, выдача дубликата производится путем их изготовления, без внесения изменений в Единую информационную систему.

К регистрации не допускаются транспортные средства, ввезенные в Республику Казахстан после 1 февраля 2020 года. Кроме того, регистрация не может осуществлена на лиц, не указанных в качестве владельца в регистрационных документах, которые были выданы уполномоченным органом Республики Армения, — уточнил полковник Алмасбеков.

Адреса СпецЦОНов:

Спец.ЦОН № 1, расположен по адресу: мкр. Саялы ул. Ак-кайнар,1 СпецЦОН № 2, расположенный по ул. Майлина,85;

СпецЦОН № 3, мкр. Кулагер ул. Серикова, 6;

СпецЦОН № 4, мкр. Кайрат, 181 (рынок «Жетысу»);

СпецЦОН № 5, мкр. «Кемел» ул. Аксуат,118.

Как сообщалось ранее, правительство Казахстана приняло постановление от 20 мая 2020 года «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения». В частности, документ предусматривает временную регистрацию автомобилей с левым рулем, завезенных из Армении в Казахстан до 1 февраля 2020 года, с даты публикации постановления, то есть с 20 мая 2020 года.

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