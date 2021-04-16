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Как предотвратить выпадение детей из окон. Рекомендации

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Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев, которые связанны с выпадением детей из окон. Дети получают различные травмы и, к сожалению, нередко фиксируются случаи гибели. Как правило, падение детей происходит в момент отсутствия должного контроля со стороны взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконники, используя в качестве подставки, стоящие рядом с окном предметы мебели, опираются на противомоскитную сетку и выпадают из окна вместе с ней.

Памятка для родителей

  • Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
  • Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
  • По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
  • Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.
  • Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара!
  • Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

Уважаемые родители! Необходимо более ответственно относиться к охране жизни и здоровья детей, предпринимать меры к исключению возможности падения детей из окон.

 

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