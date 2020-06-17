Как предпринимателю получить льготный кредит до 8%

Практически с самого начала объявления режима чрезвычайного положения, связанного с пандемией короновирусной инфекции, президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал программу льготного кредитования для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Программа позволяет получить заемные средства сроком до 12 месяцев с процентной ставкой до 8% годовых.

На сегодняшний день более 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства, обратились в банки и получили льготные кредиты на сумму порядка 234,5 млрд тенге. Это позволило более 51 тысячи работникам сохранить свои рабочие места и заработную плату. Как подчеркивают участники программы, заемные средства получить достаточно просто.

Установленный лимит для индивидуальных предпринимателей составляет до 50 млн тенге, для предприятий малого и среднего бизнеса – до 3 млрд тенге.

Заемные средства можно направить на приобретение товаров, материальных ценностей, работ, услуг; пополнение запасов, расходных материалов и сырья; расширение ассортимента; выполнение договорных обязательств; осуществление текущих расходов, в том числе административных расходов, к примеру, выплату заработной платы работникам, оплату налогов и другое.

При этом никаких отраслевых ограничений программа льготного кредитования не предусматривает.

Для получения заемных средств по программе льготного кредитования необходимо подать заявку до 27 июня в любой из 12 банков Казахстана: Jysan Bank, Альфа Банк, ВТБ, Нурбанк, Сбербанк, Bank RBK , Forte Bank, Халык Банк, АТФБанк , Банк ЦентрКредит , Евразийский банк , Алтын Банк. Оператором программы является «Казахстанский Фонд Устойчивости» при Национальном банке Казахстана.

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