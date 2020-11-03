Как при поломке валидатора проехать бесплатно в костанайском автобусе?

Ранее в отделе ЖКХ сообщили о том, что при неисправном валидаторе костанайцы смогут проехать бесплатно в автобусе, но оказалось, что проехать смогут не все, передает alau.kz

Сегодня в городском акимате пояснили, что если валидатор оказался неисправным Будет бесплатный проезд, но не для всех.

«Допустим с ЦУМа в сторону КЖБИ двигаемся, садимся с ЦУМа и мы понимаем, что в системе есть сбой. Люди, которые сели на ЦУМе они имеют право доехать бесплатно, все доехать. Маршрут дальше снимается, он дальше людей не принимает. Соответственно едет дальше следующая остановка это у нас «Рахат», «Океан», он людей высаживает, но не набирает», — пояснил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и атводорог акимата г.Костанай Наурзбай Мусин.

Стоит отметить, что если пассажир несколько раз решит расплатиться картой без баланса, то его карту занесут в черный список. Тогда необходимо обратиться в техподдержку. Еще один способ оплаты проезда — наличный. Но с января 2021 года при такой оплате придется отдать — 150 тенге.

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