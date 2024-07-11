Как продаются квартиры и дома в Казахстане

В Казахстане активно продают и покупают жильё. Так, по данным Бюро нацстатистики, в июне количество зарегистрированных сделок выросло на 6 % по сравнению с маем этого года. При этом в отдельных регионах рост составил более 70 %, сообщает krisha.kz

Сколько сделок зарегистрировано в июне

За месяц в стране заключили 32 943 договора купли-продажи недвижимости.

Большая часть сделок приходится на квартиры — 24 885, остальные 8 058 — на дома.

Самый значительный рост по количеству сделок в июне зафиксирован в ЗКО — сразу на 77.3 %.

Также количество сделок выросло:

— в СКО (+38.1 %);

— Атырауской области (+22.8 %);

— Актюбинской области (+20.8 %).

Как мы заметили, рост отмечен в регионах, где этой весной прошли паводки. Резкое увеличение количества сделок здесь может быть связано с тем, что пострадавшие, чьи дома разрушила стихия, приобрели новое жильё.

В шести регионах количество сделок, наоборот, уменьшилось. Наибольший спад — в Алматы. В июне здесь заключили на 7.6 % сделок меньше, чем в мае.

Также снижение активности в июне отмечено:

— в области Жетысу (—6.9 %);

— Шымкенте (—4.6 %);

— Костанайской области (—3.7 %);

— области Абай (—4.6 %);

— Костанайской области (—3.7 %);

— области Улытау (—0.6 %).

Где продают и покупают жильё

Лидером по количеству сделок является Алматы — 5 937 операций. Это 18 % от общего числа по стране.

Далее по убыванию расположились:

Астана — 4 812 сделок;

Карагандинская область — 2 716 сделок;

Актюбинская область — 1 743 сделки.

Меньше всего сделок приходится на область Улытау: жильё здесь купили всего 342 раза за месяц. Это 1 % от общего количества сделок по стране в июне.

Какое жильё покупали в июне

Больше 75 % зарегистрированных сделок приходится на квартиры.

Самые популярные —1-комнатные квартиры. Их покупают чаще всего.

В июне в РК купили 9 643 однокомнатные квартиры, 9 304 — двухкомнатные и 4 874 — трёхкомнатные.

Что касается домов, то спрос на них в июне вырос на 5.1 % по сравнению с маем.

Наивысший рост также отмечен в областях, где были паводки:

— Атырауская область (+64.1 %);

— ЗКО (+52.6 %);

— Актюбинская область (+45.8 %).

В Алматы спрос на частные дома в июне упал на 21.7 %.

Регион Июнь, сделки За мес., % За год, % РК 32 943 6 10.3 Абай 796 –3.2 4.3 Акмолинская 1 271 2.8 –5.3 Актюбинская 1 743 20.8 29.4 Алматинская 1 721 16.1 6.3 Атырауская 1 218 22.8 19.9 ЗКО 1 709 77.3 71.6 Жамбылская 991 5.7 5.7 Жетысу 731 –6.9 –2.7 Карагандинская 2 716 1.1 –4.4 Костанайская 1 243 –3.7 –13 Кызылординская 511 7.1 –19.5 Мангистауская 1 632 0.9 0.1 Павлодарская 927 1.2 3 СКО 967 38.1 49 Туркестанская 1 113 18.9 28.5 Улытау 342 –0.6 –0.3 ВКО 1 084 8.7 –6.6 Астана 4 812 7.7 6.4 Алматы 5 937 –7.6 23.9 Шымкент 1 479 –4.6 10.4

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