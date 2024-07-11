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Как продаются квартиры и дома в Казахстане

Фотография для новости Как продаются квартиры и дома в Казахстане

Фото pixabay.com

В Казахстане активно продают и покупают жильё. Так, по данным Бюро нацстатистики, в июне количество зарегистрированных сделок выросло на 6 % по сравнению с маем этого года. При этом в отдельных регионах рост составил более 70 %, сообщает krisha.kz

Сколько сделок зарегистрировано в июне

За месяц в стране заключили 32 943 договора купли-продажи недвижимости.
Большая часть сделок приходится на квартиры — 24 885, остальные 8 058 — на дома.

Самый значительный рост по количеству сделок в июне зафиксирован в ЗКО — сразу на 77.3 %.

Также количество сделок выросло:
— в СКО (+38.1 %);
— Атырауской области (+22.8 %);
— Актюбинской области (+20.8 %).

Как мы заметили, рост отмечен в регионах, где этой весной прошли паводки. Резкое увеличение количества сделок здесь может быть связано с тем, что пострадавшие, чьи дома разрушила стихия, приобрели новое жильё.

В шести регионах количество сделок, наоборот, уменьшилось. Наибольший спад — в Алматы. В июне здесь заключили на 7.6 % сделок меньше, чем в мае.

Также снижение активности в июне отмечено:
— в области Жетысу (—6.9 %);
— Шымкенте (—4.6 %);
— Костанайской области (—3.7 %);
— области Абай (—4.6 %);
— Костанайской области (—3.7 %);
— области Улытау (—0.6 %).

Где продают и покупают жильё

Лидером по количеству сделок является Алматы — 5 937 операций. Это 18 % от общего числа по стране.

Далее по убыванию расположились:

  • Астана — 4 812 сделок;
  • Карагандинская область — 2 716 сделок;
  • Актюбинская область — 1 743 сделки.

Меньше всего сделок приходится на область Улытау: жильё здесь купили всего 342 раза за месяц. Это 1 % от общего количества сделок по стране в июне.

Какое жильё покупали в июне

Больше 75 % зарегистрированных сделок приходится на квартиры.

Самые популярные —1-комнатные квартиры. Их покупают чаще всего.

В июне в РК купили 9 643 однокомнатные квартиры, 9 304 — двухкомнатные и 4 874 — трёхкомнатные.

Что касается домов, то спрос на них в июне вырос на 5.1 % по сравнению с маем.

Наивысший рост также отмечен в областях, где были паводки:
— Атырауская область (+64.1 %);
— ЗКО (+52.6 %);
— Актюбинская область (+45.8 %).

В Алматы спрос на частные дома в июне упал на 21.7 %.

Регион Июнь, сделки За мес., % За год, %
РК 32 943 6 10.3
Абай 796 –3.2 4.3
Акмолинская 1 271 2.8 –5.3
Актюбинская 1 743 20.8 29.4
Алматинская 1 721 16.1 6.3
Атырауская 1 218 22.8 19.9
ЗКО 1 709 77.3 71.6
Жамбылская 991 5.7 5.7
Жетысу 731 –6.9 –2.7
Карагандинская 2 716 1.1 –4.4
Костанайская 1 243 –3.7 –13
Кызылординская 511 7.1 –19.5
Мангистауская 1 632 0.9 0.1
Павлодарская 927 1.2 3
СКО 967 38.1 49
Туркестанская 1 113 18.9 28.5
Улытау 342 –0.6 –0.3
ВКО 1 084 8.7 –6.6
Астана 4 812 7.7 6.4
Алматы 5 937 –7.6 23.9
Шымкент 1 479 –4.6 10.4
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