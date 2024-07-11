Как продаются квартиры и дома в Казахстане

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В Казахстане активно продают и покупают жильё. Так, по данным Бюро нацстатистики, в июне количество зарегистрированных сделок выросло на 6 % по сравнению с маем этого года. При этом в отдельных регионах рост составил более 70 %, сообщает krisha.kz
Сколько сделок зарегистрировано в июне
За месяц в стране заключили 32 943 договора купли-продажи недвижимости.
Большая часть сделок приходится на квартиры — 24 885, остальные 8 058 — на дома.
Самый значительный рост по количеству сделок в июне зафиксирован в ЗКО — сразу на 77.3 %.
Также количество сделок выросло:
— в СКО (+38.1 %);
— Атырауской области (+22.8 %);
— Актюбинской области (+20.8 %).
Как мы заметили, рост отмечен в регионах, где этой весной прошли паводки. Резкое увеличение количества сделок здесь может быть связано с тем, что пострадавшие, чьи дома разрушила стихия, приобрели новое жильё.
В шести регионах количество сделок, наоборот, уменьшилось. Наибольший спад — в Алматы. В июне здесь заключили на 7.6 % сделок меньше, чем в мае.
Также снижение активности в июне отмечено:
— в области Жетысу (—6.9 %);
— Шымкенте (—4.6 %);
— Костанайской области (—3.7 %);
— области Абай (—4.6 %);
— Костанайской области (—3.7 %);
— области Улытау (—0.6 %).
Где продают и покупают жильё
Лидером по количеству сделок является Алматы — 5 937 операций. Это 18 % от общего числа по стране.
Далее по убыванию расположились:
- Астана — 4 812 сделок;
- Карагандинская область — 2 716 сделок;
- Актюбинская область — 1 743 сделки.
Меньше всего сделок приходится на область Улытау: жильё здесь купили всего 342 раза за месяц. Это 1 % от общего количества сделок по стране в июне.
Какое жильё покупали в июне
Больше 75 % зарегистрированных сделок приходится на квартиры.
Самые популярные —1-комнатные квартиры. Их покупают чаще всего.
В июне в РК купили 9 643 однокомнатные квартиры, 9 304 — двухкомнатные и 4 874 — трёхкомнатные.
Что касается домов, то спрос на них в июне вырос на 5.1 % по сравнению с маем.
Наивысший рост также отмечен в областях, где были паводки:
— Атырауская область (+64.1 %);
— ЗКО (+52.6 %);
— Актюбинская область (+45.8 %).
В Алматы спрос на частные дома в июне упал на 21.7 %.
|Регион
|Июнь, сделки
|За мес., %
|За год, %
|РК
|32 943
|6
|10.3
|Абай
|796
|–3.2
|4.3
|Акмолинская
|1 271
|2.8
|–5.3
|Актюбинская
|1 743
|20.8
|29.4
|Алматинская
|1 721
|16.1
|6.3
|Атырауская
|1 218
|22.8
|19.9
|ЗКО
|1 709
|77.3
|71.6
|Жамбылская
|991
|5.7
|5.7
|Жетысу
|731
|–6.9
|–2.7
|Карагандинская
|2 716
|1.1
|–4.4
|Костанайская
|1 243
|–3.7
|–13
|Кызылординская
|511
|7.1
|–19.5
|Мангистауская
|1 632
|0.9
|0.1
|Павлодарская
|927
|1.2
|3
|СКО
|967
|38.1
|49
|Туркестанская
|1 113
|18.9
|28.5
|Улытау
|342
|–0.6
|–0.3
|ВКО
|1 084
|8.7
|–6.6
|Астана
|4 812
|7.7
|6.4
|Алматы
|5 937
|–7.6
|23.9
|Шымкент
|1 479
|–4.6
|10.4