Чем отличается продажа квартиры в ипотеку от обычной, к чему должен быть готов продавец и почему деньги за продажу он получит не сразу.
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Сейчас в Казахстане 40 % сделок с недвижимостью оформляется в ипотеку, то есть почти половина, пишет krisha.kz Таким образом, если ваша недвижимость подходит под ипотеку, у вас больше шансов продать её быстрее. Но для этого она должна соответствовать требованиям банка, так как после покупки будет служить залогом по кредиту.
Квартира или дом не подходит, если:
— есть перепланировка;
— год постройки старше 60 лет (для кирпичных и монолитных) и более 50 лет (для панельных и деревянных);
— наложен арест;
— есть задолженность по коммунальным платежам за три месяца и более.
Если вы продаёте частный дом, то целевое назначение участка должно быть ИЖС или ЛПХ, садоводческие участки с домом (дачи) в ипотеку продать нельзя.
Если недвижимость соответствует требованиям банка, смело указывайте в объявлении «подходит под ипотеку», тем самым увеличите количество потенциальных покупателей.
Как продать квартиру в ипотеку
Продажа в ипотеку немного отличается от стандартной сделки. Сначала всё как обычно: встреча с покупателем, показ жилья, договорённости о цене и т. п. Если обо всём договорились и квартира устраивает покупателя, а продавец не против продажи в ипотеку, нужно вызвать оценщика.
Для выдачи кредита банку необходимо, чтобы специалист осмотрел будущее залоговое жильё, подтвердил его состояние, определил рыночную стоимость и указал её в оценочном акте. Основываясь на ней, покупателю рассчитают сумму кредита.
Оценщик проведёт осмотр, сделает фото, сверит фактические данные с документами и составит акт. Оценка готовится от одного до пяти дней. Оплачивает услуги оценщика покупатель.
От продавца требуется лишь разрешение на осмотр квартиры и предоставление документов на неё.
Далее акт оценки покупатель должен отправить в банк.
К нему также нужно приложить документы на недвижимость:
— копию техплана (при продаже частного дома — техпаспорта и госакта на земельный участок); — копию правоустанавливающего документа (договор купли-продажи, мены, дарения);
— справки о техническом состоянии и отсутствии обременений на недвижимость.
Если опасаетесь отдавать копии документов, напишите от руки крупными буквами «Копии для банка» или спросите у нотариуса штамп.
Теперь нужно подождать несколько дней — банк рассмотрит предоставленные документы и вынесет решение. Обычно проверка документов банком занимает от одного до пяти дней.
Если покупатель получит отказ от банка, сделка срывается. Если же всё в порядке, покупатель получит одобрение на выдачу кредита и банк выдаст гарантийное письмо. После этого можно оформлять сделку.
Здесь всё стандартно: продавец и покупатель приходят к нотариусу, составляют договор купли-продажи, подписывают его и отправляют на регистрацию.
Оплата услуг нотариуса — по договорённости (50 на 50 либо одной из сторон).
Расчёт не сразу
Но есть важный нюанс — расчёт. Деньги за продажу продавец получает не как при обычной сделке, сразу после подписания ДКП. При продаже в ипотеку в договоре указывается номер счёта продавца, на который банк перечислит деньги после регистрации сделки. К договору купли-продажи обязательно прилагается гарантийное письмо от банка.
По закону это должно произойти в течение 14 дней со дня регистрации ДКП, но, как правило, деньги поступают на счёт в течение двух-пяти дней.
Перед оформлением сделки продавцу нужно открыть счёт в банке (если такого нет).
И напоследок совет: если покупатель — ипотечник, попросите его показать предварительное одобрение от банка. Многие соискатели смотрят квартиры, заранее не узнав в банке, могут они получить кредит или нет и на какую сумму займа могут рассчитывать. Если предварительное одобрение есть, значит покупатель серьёзно подошёл к покупке и у продавца больше шансов не потерять зря время.