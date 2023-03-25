Чем отличается продажа квартиры в ипотеку от обычной, к чему должен быть готов продавец и почему деньги за продажу он получит не сразу.

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Сейчас в Казахстане 40 % сделок с недвижимостью оформляется в ипотеку, то есть почти половина, пишет krisha.kz Таким образом, если ваша недвижимость подходит под ипотеку, у вас больше шансов продать её быстрее. Но для этого она должна соответствовать требованиям банка, так как после покупки будет служить залогом по кредиту.

Квартира или дом не подходит, если:

— есть перепланировка;

— год постройки старше 60 лет (для кирпичных и монолитных) и более 50 лет (для панельных и деревянных);

— наложен арест;

— есть задолженность по коммунальным платежам за три месяца и более.

Если вы продаёте частный дом, то целевое назначение участка должно быть ИЖС или ЛПХ, садоводческие участки с домом (дачи) в ипотеку продать нельзя.

Если недвижимость соответствует требованиям банка, смело указывайте в объявлении «подходит под ипотеку», тем самым увеличите количество потенциальных покупателей.

Как продать квартиру в ипотеку

Продажа в ипотеку немного отличается от стандартной сделки. Сначала всё как обычно: встреча с покупателем, показ жилья, договорённости о цене и т. п. Если обо всём договорились и квартира устраивает покупателя, а продавец не против продажи в ипотеку, нужно вызвать оценщика.

Для выдачи кредита банку необходимо, чтобы специалист осмотрел будущее залоговое жильё, подтвердил его состояние, определил рыночную стоимость и указал её в оценочном акте. Основываясь на ней, покупателю рассчитают сумму кредита.

Оценщик проведёт осмотр, сделает фото, сверит фактические данные с документами и составит акт. Оценка готовится от одного до пяти дней. Оплачивает услуги оценщика покупатель.

От продавца требуется лишь разрешение на осмотр квартиры и предоставление документов на неё.

Далее акт оценки покупатель должен отправить в банк.

К нему также нужно приложить документы на недвижимость:

— копию техплана (при продаже частного дома — техпаспорта и госакта на земельный участок); — копию правоустанавливающего документа (договор купли-продажи, мены, дарения);

— справки о техническом состоянии и отсутствии обременений на недвижимость.

Если опасаетесь отдавать копии документов, напишите от руки крупными буквами «Копии для банка» или спросите у нотариуса штамп.

Теперь нужно подождать несколько дней — банк рассмотрит предоставленные документы и вынесет решение. Обычно проверка документов банком занимает от одного до пяти дней.

Если покупатель получит отказ от банка, сделка срывается. Если же всё в порядке, покупатель получит одобрение на выдачу кредита и банк выдаст гарантийное письмо. После этого можно оформлять сделку.

Здесь всё стандартно: продавец и покупатель приходят к нотариусу, составляют договор купли-продажи, подписывают его и отправляют на регистрацию.

Оплата услуг нотариуса — по договорённости (50 на 50 либо одной из сторон).

Расчёт не сразу

Но есть важный нюанс — расчёт. Деньги за продажу продавец получает не как при обычной сделке, сразу после подписания ДКП. При продаже в ипотеку в договоре указывается номер счёта продавца, на который банк перечислит деньги после регистрации сделки. К договору купли-продажи обязательно прилагается гарантийное письмо от банка.

По закону это должно произойти в течение 14 дней со дня регистрации ДКП, но, как правило, деньги поступают на счёт в течение двух-пяти дней.

Перед оформлением сделки продавцу нужно открыть счёт в банке (если такого нет).

И напоследок совет: если покупатель — ипотечник, попросите его показать предварительное одобрение от банка. Многие соискатели смотрят квартиры, заранее не узнав в банке, могут они получить кредит или нет и на какую сумму займа могут рассчитывать. Если предварительное одобрение есть, значит покупатель серьёзно подошёл к покупке и у продавца больше шансов не потерять зря время.

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