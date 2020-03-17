Как проходит дистанционное обучение костанайских студентов

Сейчас в организациях образования как никогда пусто. Все потому что со вчерашнего дня у школьников каникулы, а все студенты перешли на домашнее обучение, передает alau.kz

В Костанайском государственном педагогическом университете рассказали, о том как проходит у них дистанционное обучение.

«Может показаться, что как это в домашних условиях? Наш менталитет еще не привык к таким вещам, но тем не менее у нас есть система платонус и система модул. Они позволяют промониторить, проконтролировать оффлайн или онлайн присутствие участников образовательного процесса здесь и сейчас. Поэтому мониторинг идет», — рассказала и.о.ректора КГПУ им.У.Султангазина Гульвира Мусабекова.

В КГПУ указали, что в университете нет не только студентов, но и преподавателей. В рамках профилактики распространения коронавируса они ведут лекции также из дома. При этом все лекции педагогов можно просмотреть заново. На этих же платформах можно выполнять задания и общаться.

«Проведено уже более 140, а точнее 148 лекций за вчерашний день и в общем-то проблем с подключением, каких-то технических не было. Конечно были проблемы наверно более ментальные, человеческого фактора. Потому что есть разные возможно, разное восприятие и разные навыки у каждого преподавателя», — добавила Гульвира Мусабекова.

Гульвира Мусабекова отметила, что в связи со сложной ситуацией в мире, ведущие учебные заведения, вроде Оксфорда, на бесплатной основе открыли доступ к своим онлайн библиотекам, что поможет студентам в учебе.

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