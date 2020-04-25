Как проходит Рамадан в условиях карантина в Костанайской области

В Житикаре начался Рамадан. Священный месяц Рамадан – время, когда мусульмане могут укрепить свою веру, ограничив свои человеческие потребности, освобождаясь от скверных мыслей и действий.

Бесспорно, что карантин, введенный в Житикаре, внес определенные изменения в предстоящий период. Таравих-намаз в мечети отменен и читается дома, фитр-садака перечисляется на банковский счет или жертвуется на входе в мечеть, а возможность проведения в мечети Кадыр тун и обширного празднования Ораза-байрам оказались под большим вопросом и зависят от прекращения карантина.В то же время, следует понимать, что большая часть священного месяца состоит из Таравих-намаза, ночных молитв и благих действий. С обращением к житикаринцам выступили главный имам мечети Мейиржан Бердыгожин и заместитель имама Нур-Газы, призвав население провести Рамазан в кругу семьи.

«Ас-саляму алейкум ва рахматула уа баракату бисмиляхир-рахмани-рахим. Естественно, карантин – это самоизоляция, направленная на нашу с вами безопасность. В исламском мире, у мусульман начинается большой праздник – это священный месяц Рамадан. Закрыты две главные святыни – это аль-ма́сджид аль-хара́м и мечеть пророка в Медине. Соблюдать режим изоляции и пост в Рамадан – это обязанность каждого мусульманина. За исключением тех, кто находится в пути, кто болен и тех, чье здоровье не позволяет поститься. Карантин – это возможность посмотреть на жизнь с другой стороны, понять, что мы не смогли сберечь в нашей жизни, бережнее относиться к природе, себе и друзьям, к религиозным ценностям и государственному строю – это и есть послушание. Рамадан – это отречение и самоизоляция верующего человека от негатива. Карантин показал нам, насколько люди близки друг к другу и всевышнему Аллаху», — поделился своим мнением о ситуации заместитель имама Нур-Газы .

Вследствие самоизоляции многие задумались о своем образе жизни. Некоторые жители города в этом году впервые будут соблюдать требования священного месяца.

«Я давно хотел приступить к чтению намаза и организации своей жизни в соответствии с канонами ислама. В первое время, когда начались ограничения по городу, я возмутился: ни родственников посетить, ни на пробежку выйти. А сейчас я понимаю, что это идеальное время, чтобы подумать о чем-то большем, чем постоянная суета. Я стал больше времени проводить с супругой и могу больше времени посвятить благодарению всевышнего», — говорит Малик Тулубаев.

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