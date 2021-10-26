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Как проходит ремонт костанайского аэропорта? Глава области побывал на объекте

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Аким Костанайской области проинспектировал ход реконструкции здания международного аэропорта в городе Костанай.

Сейчас проводятся работы по демонтажу в здании терминала потолка, пола и стены. В здании накопителя демонтированы пристройки для подготовки места к строительству новой галереи, а также проводятся работы по монтажу разводящей системы отопления внутри здания и подготовке к заливке фундамента для галереи. Об этом сообщается  в инстаграм-аккаунте Архимеда Мухамбетова.

На следующий год планируется завершить благоустройство прилегающей территории.

Общая стоимость реконструкции составляет 911, 4 млн. тенге.

Основные работы глава области поручил завершить в текущем году.

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