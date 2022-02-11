Как проходит вакцинация школьников от 12 до 18 лет в Костанайской области?

Для удобства подростков, прививки им делают прямо в стенах школы, для этого из поликлиники приезжает мобильная бригада, с необходимым количеством вакцины. Сегодня в школе 115 прививку первым компонентом получили 12 учащихся.
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Аружан Абильгазина ученица 11 класса, сегодня получает первый компонент вакцины «Пфайзер». В прошлом году она переболела коронавирусной инфекцией, поэтому инициатива сделать прививку была только ее, но родители в этом вопросе тоже поддержали.
«Я думаю, что в любом случае всем надо получать вакцину. С разрешения родителей, я буду ставить. Мы с родителями обсудили, и приняли решение, что надо ставить вакцину. Всем классом решили сегодня решили поставить. Думаю, что это поможет в борьбе с пандемией. Я рада, что я буду ставить именно «Пфайзер». Потому что, говорят, что она хорошая, и нет никаких осложнений после нее», — говорит ученица 11 класса Аружан Абильгазина.
А вот Амина Базарбаева пришла на вакцинацию со своей мамой. Девушка тоже получает сегодня первый компонент. Амина решила получить прививку, чтобы обезопасить себя и своих близких, потому что видела, как иногда тяжело болеют коронавирусом ее родные.
«В нашей семье, все переболели коронавирусной инфекцией, теперь после того, как я получила вакцину надеюсь, что мы не будем болеть. Мы сегодня всем классом решили привиться, потому, что думаем вакцинация поможет выработать коллективный иммунитет»,- рассказывает ученица 11 класса Амина Базарбаева.
Чтобы не отрывать детей от учебного процесса, в школу приехала мобильная бригада из поликлиники № 1. Процедура обычная, как и всегда, сначала опрос врача на наличие хронических заболеваний, аллергических реакций, измерение давления и температуры. По мнению директора, вакцинировать детей в стенах школы гораздо удобнее, чем организовывать выезд в поликлинику.
«На сегодняшний день в школе учится 273 подростка от 12 до 18 лет. Из них уж 12 человек получили 1 компонент, это 5%. Сейчас еще 12 человек получат прививку. Мы проводим разъяснительную работу с родителями, и потом только с их письменного согласия ставим прививки детям»,- говорит директор ОШ № 115 Кенжебек Шаяхметов.
Всего в Костанайской области сегодня препаратом «Пфайзер» привилось около 10000 тысяч человек, большая часть из которых — подростки.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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