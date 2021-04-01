Как пройдет итоговая аттестация выпусков школ и какие плюсы дает электронный формат ЕНТ

На самые актуальные вопросы для родителей школьников ответила руководитель областного управления образования. Было уделено внимание и еще нескольким важным аспектам, в том числе правилам поступления в первый класс, сообщает alau.kz

К завершению учебного года наиболее актуальными для родителей и школьников становятся вопросы экзаменов и прохождения единого национального тестирования. На прошедшем брифинге на них ответила Зауре Байменова. Новшество этого года — перевод ЕНТ в электронный формат.

«В этом году ЕНТ для претендентов на грант будет длится 3 месяца и в течении 100 дней можно будет его сдать 2 раза, а наилучший результат будет направлен для получения гранта в Вузе. Зарегистрироваться для прохождения ЕНТ можно на сайте Единого центра национального тестирования. Школьник сам может выбрать дату, время и место сдачи тестирования», — отметила руководитель управления образования Зауре Байменова.

Существенным плюсом электронного формата станет возможность до нажатия кнопки «Завершить тестирование», вернуться к вопросам, на которые уже ответил школьник и исправить какой-либо ответ. В штатном режиме пройдет и итоговая атттестация выпускников 9 и 11 классов.

«С учетом сложившейся на данный момент эпидемиологической обстановки, итоговая аттестация пройдет в установленные сроки, но произошли изменения в количестве предметов по итоговой аттестации. Из них исключены предметы по выбору. Так учащиеся 9-х классов в период с 28 мая по 7 июня будут сдавать не 4, а 3 экзамена», — отметила Байменова.

Ученики 11 классов пройдут итоговую аттестацию в период с первого по десятое июня. Количество предметов для них также сократится с пяти до четырех. Как отметила Зауре Байменова — окончательное решение по итоговой аттестации будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом по республике. Еще один аспект, о котором говорили на брифинге — это поступление в первый класс. Принимать документы от родителей первоклассников будут в период с первого апреля по первое августа. Сделать это можно будет только в электронном формате.

«Документы можно подать через портал egov.kz, с помощью ЭЦП или смс-пароля. Если родитель зарегистрирован в базе мобильных граждан, таким образом можно будет записаться, а также можно через электронный портал «SAKURA: электронная школа», — сообщила руководитель управления.

Если у родителей возникнут сложности с подачей заявления, то Зауре Байменова рекомендовала обращаться непосредственно в сами школы, где им будет оказано содействие. Главное условие — иметь при себе электронную цифровую подпись. Прием же документов в специализированные школы для одаренных детей продлен до 15-го апреля. У всех желающих, на конкурсной основе, есть возможность поступить в любую из них.

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