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Как пройдет последний звонок в казахстанских школах, рассказал глава МОН

фото: katun24.ru

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Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в традиционном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает  Tengrinews.kz.

Последний звонок прозвучит в казахстанских школах традиционно 25 мая.

«Мы планируем, если ничего не изменится, то будет линейка 25 мая у школьников», — сообщил Аймагамбетов, отвечая на вопрос корреспондента.

Отметим, что в 2020 году последний звонок в школах Казахстана прошел на открытом воздухе без участия родителей, а в 2021 году провести последний звонок в традиционном формате разрешили выпускникам 9-х и 11-х классов.
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