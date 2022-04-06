Как пройдет последний звонок в казахстанских школах, рассказал глава МОН

фото: katun24.ru
Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в традиционном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.
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Последний звонок прозвучит в казахстанских школах традиционно 25 мая.
«Мы планируем, если ничего не изменится, то будет линейка 25 мая у школьников», — сообщил Аймагамбетов, отвечая на вопрос корреспондента.
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