Как пройдёт День знаний в школах РК — окончательное решение

В этом году торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний традиционно пройдут 1 сентября во всех регионах страны. Об этом сообщил сегодня председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

Ожидается, что новый 2024-2025 учебный год начнут 345 000 первоклассников. Для первых и одиннадцатых классов будут организованы линейки. А 2 сентября в первый учебный день пройдет единый классный час. Далее уроки пойдет по расписанию.

Касательно оплаты труда педагогов сообщаем, что согласно статьи 79 Трудового Кодекса работодатель обязан вести учет рабочего времени фактически отработанного и неотработанного времени работником. При работе в выходные и праздничные дни по желанию работника предоставляется другой день отдыха или производится оплата не ниже, чем в двойном размере, исходя из дневной часовой ставки работника.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.