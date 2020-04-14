Как пройдут Рамазан и Пасха в Казахстане в режим ЧП

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы и глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Казахстане, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратились ко всем верующим соблюдать карантинные меры во время празднования религиозных дат, передает корреспондент zakon.kz.

Наша с вами задача – проявить терпение, придавать большое значение чистоте, уберечь свою семью от существующей угрозы. ДУМК в связи с объявлением в стране ЧП, а также с целью профилактики распространения пандемии во время священного месяца объявляет о том, что коллективный таравих намаз не будет совершаться в мечетях. Рекомендуем читать таравих намаз дома в кругу семьи, — сказал Наурызбай кажы.

По его словам, во время чрезвычайного положения ДУМК был утвержден специальный график онлайн-проповедей и лекций, а также для оперативного предоставления ответов на все интересующие вопросы верующих был открыт call-center.

В своем выступлении Верховный муфтий добавил, что в этом году священный месяц Рамазан начнется 24 апреля и продлится 29 дней. Ораза айт будет отмечаться 24 мая.

В эти дни из-за необходимых карантинных мер временно ограничен доступ в храмы. К огромному сожалению, и праздник Пасхи в нынешнем году большинство прихожан встретят дома, в условиях вынужденной самоизоляции. Но будем помнить: у истинно верующего сердца радость Пасхи никто отнять не может. Совместная домашняя молитва, чтение духовной литературы и, наконец, просмотр трансляций богослужения помогут нам приобщиться к Празднику праздников, — сказал митрополит Александр.

Он напомнил, что в пасхальную ночь на телеканале «Первый Канал Евразия» будет проведена прямая трансляция праздничного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы.

Также в областях страны пройдут трансляции пасхальных богослужений из главных храмов всех епархий Казахстана, — подчеркнул митрополит.

В этом году, по его словам, главный христианский праздник – Светлое Христово Воскресение – будет отмечаться в ночь с 18 на 19 апреля.

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