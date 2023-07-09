USD 445.62
EUR 479.4
RUB 5.4
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как проверить арбуз на нитраты, рассказала казахстанцам санврач

Как проверить арбуз на нитраты, рассказала казахстанцам санврач

фото pixabay.com

Заместитель главы департамента санэпидконтроля Алматы Гаухар Каткенова напомнила, что при выращивании тепличных арбузов используют больше минеральных удобрений. Это может вызвать отравление нитратами, передает Tengrinews.kz.

Особенно опасны бахчевые с высоким содержанием нитратов для детей до года и кормящих матерей, пишет mgorod.kz.

Признаки повышенного содержания нитратов в арбузе

  • Интенсивный красный цвет.
  • Желтоватые или коричневые волокна и мякоть у корочки.
  • Гладкий «отполированный» срез.

Самый простой способ проверить арбуз

Раскрошить мякоть арбуза в стакан с холодной водой, если арбуз хороший, то вода просто помутнеет. Если вода окрасится в розовый или красный цвет – арбуз выращен с помощью химии.

Еще один фактор, способный вызвать отравление, – неправильное хранение бахчевых культур: когда арбузы и дыни лежат неделями под прямыми солнечными лучами. Даже небольшое количество нитратов в них активно вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуются очень токсичные вещества, способные вызвать тяжелое отравление.

«Кроме того, покупая арбуз, многие делают это по принципу «на разрез». А зря! Во-первых, арбузы растут на земле, а транспортируются далеко не в стерильных условиях. Во-вторых, грязные руки сборщиков, грузчиков и продавцов, грязный нож. В-третьих, нахождение плодов на открытом воздухе, возможно, под прямыми солнечными лучами. А вытекший сок из поврежденных арбузов — благоприятная среда для активного размножения микроорганизмов. Плюс — теплое время года и хранение надрезанного арбуза без холода. Как итог — перспектива подхватить кишечную инфекцию, вплоть до дизентерии», — предупреждает Гаухар Каткенова.

Первые признаки отравления бахчевыми могут появиться уже через несколько часов. Это схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, возможна головная боль, судороги, ломота в суставах, аллергическая реакция кожи. В любом случае необходимо срочно вызвать врача.

Как избежать отравления арбузами и дынями

Специалисты советуют не приобретать арбузы и дыни в неустановленных местах торговли – на газонах, обочинах дорог, в арках зданий, на остановках, во дворах домов, на прилегающей к рынкам территории. А также не покупать надрезанные арбузы и дыни, не приобретать их дольками. Перед употреблением арбузы и дыни надо тщательно вымыть проточной водой. Разрезанный арбуз или дыню необходимо есть сразу или хранить в холодильнике не более суток.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

43-градусная жара ожидается в Казахстане
Следующая новость

Глава Минсельхоза прибыл в Костанайскую область, чтобы лично контролировать борьбу с саранчой