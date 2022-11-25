Как провести осень в двух столицах Казахстана

С приходом осени даже самые заядлые путешественники предпочитают проводить время в городах, ведь отдых на природе становится менее комфортным. Холодные ветры, дожди и прочие капризы погоды могут застать прямо посредине экскурсии, а быстро добраться до теплого и комфортного помещения не всегда удается.

Благодаря огромной площади Казахстан занимает сразу 5 климатических поясов, поэтому, когда в одной части страны уже заметно чувствуется приход зимы, на другом конце еще можно «поймать» последние теплые деньки. Активно пользуются таким несоответствием как туристы, так и сами казахстанцы, отправляясь на выходные из новой столицы страны в бывшую.

Интересно, что при таких огромных расстояниях пересечь Казахстан из конца в конец можно буквально за несколько часов, ведь в стране отлично развито авиасообщение. Прямые рейсы Алматы–Астана занимают около 2 часов, а самолеты летают буквально каждый день. Спланировав поездку, можно отлично сэкономить на стоимости билетов, однако бронировать их лучше заранее.

Из осени в лето

Нынешняя столица Казахстана расположена в континентальной части страны, поэтому осени тут практически не бывает. На смену летней жаре почти сразу приходит морозы, а осень – короткая и холодная. Уже в сентябре ночная температура редко поднимается выше 7-8 градусов и вполне вероятны заморозки.

Алматы находится намного южнее — две столицы разделяют целых 1200 км, поэтому сентябрь здесь мало чем отличается от лета. Днем можно наслаждаться по-летнему горячим солнышком и температурой около 25–30 ˚С.

Такая разница температурного режима вовсе не означает, что осенью в Астане делать нечего. Во-первых, для людей, привыкших к более суровому климату, начало и средина сентября могут показаться вполне комфортными. А, во-вторых, даже в непогоду здесь найдется, чем заняться.

Что посмотреть осенью в Астане и Алматы

Основными достопримечательностями Астаны считаются культурные памятники. Больше всего жители гордятся монументом Байтерек, символизирующим жизнь и процветание. На вершине расположена смотровая площадка, с которой открывается удивительный вид на город.

В качестве «осенних» развлечений можно рассматривать ТРЦ «Хан Шатыр» с искусственным пляжем и джунгли-парком внутри. Также вас ждут музеи, театры, храмы, мечети и прочие достопримечательности.

Посещение Алматы осенью оставит не меньше впечатлений. В городе и за его пределами есть много интересных мест, достойных того, чтобы отправиться туда на экскурсию:

Государственный музей Казахстана;

высокогорный каток «Медеу»;

Большое алматинское озеро;

центральная мечеть;

алматинская телебашня;

гора Кок-Тобе;

Чарынский каньон.

Город изобилует фонтанами, в том числе подсвеченными разноцветными прожекторами. С приходом сумерек площадки, где они расположены, превращаются в настоящую сказку.

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