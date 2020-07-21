Как работает больница в Житикаре в период пандемии

В режиме карантина у многих предприятий сокращены часы работы, некоторые и вовсе закрылись. Но это не коснулась учреждений здравоохранения, на их плечи выпало, пожалуй, самое сложное — спасать жизни людей. Житикаринская районная больница одна из первых ощутила на себе появление новой инфекции. Именно этот регион Костанайской области в начале карантина стал самым многочисленным по числу заболевших коронавирусом. Как сейчас работают житикаринские медработники, расскажут мои коллеги.

В колл-центре Житикаринской районной больницы телефоны не умолкают. Сотрудники консультируют больных дистанционно. Личная встреча доктора с пациентом предусмотрена только в крайних случаях, при острых заболеваниях. К так называемым, хроническим больным врачи выезжают на дом.

Сокращение посещений должно уменьшить риск инфицирования. На сегодня количество вызовов неотложной помощи составляет около 40 в сутки.

«До карантина мы не обслуживали больных вот с такой клиникой, как температура, в основном, все хронические были заболевания, но сейчас уже мы работаем и с такими пациентами, в основном, вот температура, одышка, кашель, потеря обоняния. Сложности может и были, немного сложности с госпитализацией, у нас мест не хватало. Но теперь уже, сейчас все, у нас открылись дополнительные места», — делится фельдшер неотложной помощи Житикаринской районной больницы Шолпан Кенжесарина.

В стационаре на данный момент 80 мест — 20 коек инфекционных и 60 провизорных.

«Естественно, работа напряженная, работа требующая самоотдачи. На сегодняшний день, пока работаем в таком напряженном графике, на пределе так сказать, сил физических, психологических, но обеспечиваем здоровье население», — говорит главврач Житикаринской районной больницы Рустам Айтбаев.

В больнице имеется 12 аппаратов ИВЛ. Но, как говорят специалисты, острой необходимости в них нет. В палатах с подтвержденным диагнозом лежат на данный момент 7 человек, но и их состояние стабильное, не требующее искусственной вентиляции легких. В связи с введением карантина, в Житикаринской районной больнице объединили хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения.

«Сейчас мы располагаемся все на территории одного хирургического отделения. В этом плане, дефицит коечных мест, дефицит медсестер, санитарок и также врачебный дефицит. Потому что многие наши сотрудники работают в провизорных отделениях, инфекционных отделениях, некоторые наши сотрудники находятся сейчас на больничном в связи заболеваниями», — отметил и.о.заведующего хирургическим отделением Житикаринской районной больницы.

Житикаринские врачи признаются, что страха работать в условиях пандемии у них нет. Поскольку все понимают, что на данный момент их главная задача свести к минимуму распространение коронавирусной инфекции.

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