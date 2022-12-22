Как работает факторинг для малого бизнеса? 

В некоторых случаях представители компаний могут получить средства еще до момента перевода от покупателя. Для этого необходима помощь третьей стороны, обеспечивающая факторинг для малого бизнеса. Финансовый агент помогает получить продавцу средства с определенной доплатой за собственные услуги. Подобная схема легальна и позволяет не задерживать средства, когда покупатель задерживает платежи не по своей вине. В таком случае финансовым агентом могут выступать различные компании, например, МФО Solva.

Кому может быть актуален факторинг?

Вне зависимости от размеров бизнеса, можно столкнуться с дебиторской задолженностью, когда не хватает денежных средств для решения текущих проблем. Когда бизнесмен точно уверен, что через несколько недель ему поступят средства, а деньги нужны уже сейчас, стоит воспользоваться факторингом. В сделке в таком случае участвует три стороны:

собственно бизнесмен, обращающийся за средствами;

поставщик или покупатель, который обязуется через определенный период времени заплатить средства;

финансовый агент или фактор (что дало название операции).

Последний гарантирует сопровождение сделки и отслеживает течение средств. Как только покупатель или поставщик передает необходимую сумму на счет бизнесмена, последний возвращает займ и определенный процент, который оговаривается заранее.

Факторинг на примере Solva.kz

Рассказываем тонкости работы факторинга на примере МФО:

Поставляется услуга или товар на условии отсрочки платежа. В МФО Solva отправляются документы о поставке груза, товара или контракт о предоставляемой услуге. На указанный счет поступает не более 90 % от необходимой суммы, указанной в контракте или документах о поставке. Как только покупатель выполняет условия договора, клиент возвращает сразу всю сумму и процент за предоставление средств факторинга.

В отличие от кредита, средства выделяются на решение одного вопроса, который прописывается в контракте о предоставляемой услуге.

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