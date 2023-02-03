Как работает новая спецохрана в школах и колледжах Костанайской области

В объектах образования с общей численностью более 700 человек порядок будут обеспечивать фирмы, которые имеют лицензию. На эти цели бюджетом области было выделено 94 миллиона тенге, охрана в школах и колледжах теперь будет работать круглосуточно.

Специализированная охрана будет работать в 17 колледжах и 91 школе региона. Сюда входят учреждения образования Костаная, Рудного, Аркалыка, Лисаковска, в районах области это коснется организаций, где фактическое количество персонала и обучающихся больше 700 человек. В 25 школах Костаная спецохрана уже приступила к своим обязанностям, в остальных еще проводятся конкурсные процедуры. В общеобразовательной школе №7 охрана работает со вчерашнего дня.

«В основные обязанности входит обеспечение безопасности пребывания в школе учащихся, предотвращение допуска посторонних лиц в школе, осуществляется обход прилегающей территории. Применяются превентивные меры, если наступают случаи нарушения правопорядка»,- говорит заместитель директора общеобразовательной школы №7 Людмила Батура.

Людмила Батура рассказала, что компания, которая выиграла конкурс, находится в Костанае. Охрану в их школе будет обеспечивать три человека посменно. За смену охранник должен несколько раз обойти территорию, внутри и снаружи. В случае какой-то чрезвычайной ситуации, его задача оперативно отреагировать, используя тревожную кнопку, оповестить специальные службы.

Лицензированная охрана в объектах образования теперь будет работать в круглосуточном режиме. На эти цели бюджетом области было выделено 94 миллиона тенге. Сейчас в образовательные объекты пройти постороннему человеку не получится, при входе встретит охранник, который обеспечивает порядок.

В зону контроля охраны также входит не допустить хищение и повреждение материальных ценностей объекта. Перед тем, как приступить к своим обязанностям, все охранники прошли специальное обучение.

«Нас инструктировали, учили как происходят теракты, как предотвратить теракт. За порядком смотреть, смотреть, например, подозрительные вещи, пакет, например. Предупреждается сразу, созвониться по назначенному телефону»,- говорит охранник Танат Кинтаев.

Танат Кинтаев, рассказал, что приступил к своим обязанностям первый день. Всех, посторонних, у кого нет карточки он останавливает, узнает цель их прихода и записывает данные человека.

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