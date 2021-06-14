Как работает пограничный пункт «Кайрак» ознакомился Архимед Мухамбетов

Фото пресс-службы областного акимата
В рамках рабочей поездки аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил Карабалыкский район. Об этом сообщает пресс-служба главы области.
В первую очередь он осмотрел работу пограничного контроля «Кайрак». Пропускная мощность составляет в сутки до 7000 человек и 3000 транспортных средств.
В связи с пандемией нагрузка на пропускную систему уменьшилась по порядку пересечении границы. Сейчас пропускная мощность снизилась до 1500 человек и транспортных средств в сутки.
На посту соблюдается все санитарно-эпидемиологические нормы.
Далее аким области ознакомился с ходом строительства школы с государственным языком обучения на 320 мест в поселке Карабалык.
На текущий момент производятся работы по вывозу грунта и завозу инертного материала. Для строительства школы выделено 1,123 млрд. тенге. Ввести в эксплуатацию планируется в июле 2022 года.
После посетил убойный цех птицефабрики ТОО «Poultry-Agro». На предприятии трудятся 260 человек. Также ознакомился с работой птицефабрики ТОО «Poultry-Agro» в селе Гурьяновское. На данный момент продолжаются ремонтные работы зданий, сооружений, восстановительные работы технологического оборудования.
На птицефабрике проводится модернизация мощностью 12,5 тысяч тонн бройлерного мяса в год с постепенным увеличением до 20 тысяч тонн в год.
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