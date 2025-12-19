Многие казахстанцы покупают бытовую технику в рассрочку — оформить её просто, а условия потребкредитования остаются относительно мягкими. Этим воспользовались обнальщики: в стране набирает популярность схема, при которой злоумышленники фактически «обналичивают» не товар, а потребительский кредит, сообщает Zakon.kz.

Как работает схема

Мошенники размещают объявления об «обнале» и предлагают человеку оформить рассрочку на бытовую технику в крупной торговой сети или на маркетплейсе — то есть взять беспроцентный потребкредит. Затем «покупателя» убеждают сразу передать технику организаторам схемы и обещают выдать наличные — обычно 70–80% от стоимости, удерживая остальное как «комиссию».

В некоторых случаях реального товара может и не быть: клиент формально подписывает документы о получении покупки, а на деле ему продают «воздух», после чего он остаётся один на один с кредитными обязательствами.

Почему люди на это соглашаются

Как правило, жертвы — те, кому срочно нужны деньги. Обычный денежный кредит банк может не одобрить из-за более строгих требований, а рассрочка на товар выглядит «проще» и доступнее. В результате человек получает наличные сразу, но расплачивается по кредиту потом — уже в полном объёме.

Риски для всех участников

Эксперты отмечают, что такая практика несёт последствия не только для добросовестных покупателей и торговых сетей, но и для самого заемщика:

финансовый риск: кредит остаётся на человеке, даже если товар не был получен или был передан третьим лицам;

кредит остаётся на человеке, даже если товар не был получен или был передан третьим лицам; правовые последствия: если физлицо систематически оформляет рассрочки и перепродаёт товары, его могут признать незарегистрированным предпринимателем с последующими мерами ответственности;

если физлицо систематически оформляет рассрочки и перепродаёт товары, его могут признать незарегистрированным предпринимателем с последующими мерами ответственности; удар по рынку: из-за серого оборота банки могут ужесточить скоринг по рассрочкам, и это снизит одобрения для обычных покупателей; официальные продавцы будут выглядеть «дороже» на фоне перекупщиков;

из-за серого оборота банки могут ужесточить скоринг по рассрочкам, и это снизит одобрения для обычных покупателей; официальные продавцы будут выглядеть «дороже» на фоне перекупщиков; потери бюджета: продажи по заниженным ценам и непрозрачные цепочки оборота ведут к снижению налоговых поступлений и стимулируют теневой рынок.

Что предлагают для борьбы со схемой

Среди возможных решений называют усиление регулирования потребкредитования и повышение прозрачности оборота техники. В частности, речь идёт о том, чтобы закрыть лазейки в цифровой прослеживаемости товаров и исключить возможность оформления документов таким образом, чтобы техника попадала в повторный оборот без полноценного учета в системах.

Параллельно граждан призывают помнить: предложения «быстрого нала» через рассрочку — один из самых рискованных сценариев, который может закончиться долгами и потерей денег.

