Как работают автопункты пропуска «Кайрак» и «Бугристое», сообщили в погранслужбе КНБ РК

21 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности было распространено информационное сообщение о проведении дорожных ремонтных работ в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» Российской Федерации.

В этой связи, были рекомендованы альтернативные варианты пересечения Государственной границы в Костанайской области.

По информации российской стороны первоочередные плановые строительные работы дорожного полотна в пункте пропуска «Бугристое» в настоящее время завершены и не оказывают влияния на пропускную способность.

Автомобильные пункты пропуска «Кайрак» (РК) и «Бугристое» (РФ) работают в штатном режиме.

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