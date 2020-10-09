Как работают видеожетоны дорожных инспекторов решили проверить в Костанае

Как работают видеожетоны дорожных инспекторов решили проверить участники проектного офиса «Қостанай адалдық алаңы». Для этого руководитель офиса Анжела Альжанова посетила пункт связи батальона патрульной полиции, передает alau.kz

В батальон патрульной полиции решила наведаться руководитель проектного офиса «Қостанай адалдық алаңы». Причиной визита стали видеожетоны полицейских, а вернее то, как эти аппараты используют в работе. По словам Анжелы Альжановой есть сомнения, что полицейские соблюдают правило о непрерывной записи во время дежурства.

«В социальных сетях есть информация, что сотрудники дорожно-постовой службы отключают жетоны. Тем самым, может быть, они нарушают в должной степени свои должностные обязанности и неправильно принимают решения по отношению к водителям»,- сообщила Анжела Альжанова, руководитель проектного офиса «Қостанай адалдық алаңы»

Анжела Альжанова привела пример, что полицейские отключают видеожетоны, ссылаясь на зарядку устройства. Между тем сотрудники в пункте связи пояснили, что заряжать аппарат на время дежурства не требуется. Батареи хватает на несколько часов и к ней прилагается запасной аккумулятор. Получается, что запись у каждого сотрудника должна идти непрерывно все 12 часов их дежурства. Но так ли это и существует ли контроль за проведением съемки, попыталась выяснить руководитель проектного офиса:

«- Кто просматривает записи ежедневные? Контроль ведется за кем?

— Согласно приказа, контроль ведется командирами выборочно. Так как каждый день и каждого сотрудника мониторить — это очень много времени. Это 12 часов записи произвести. Получается если каждого сотрудника просматривать — это 12 часов надо сидеть и смотреть»,- состоялся разговор между Анжелой Альжановой и старшим инженером в батальоне патрульной полиции Управления полиции города Костанай.

Но просматривать всю запись целиком может и не понадобиться. Ведь хронометраж в случае отключения оборудования по логике вещей должен быть меньше, чем положенные 12 часов. Вот только просмотреть хрон с видеожетонов сотрудников так и не вышло.

«На данный момент я не могу показать, так как идет выгрузка. Нарушать выгрузку нельзя. Если мы нарушим, то файлы будут с ошибками»,- пояснили в батальоне.

Выгрузка происходит с жетонов полицейских, которые отработали смену. Длится она, по словам старшего инженера связи, около 5 часов. Возможность увидеть файлы, загруженные в другие дни, тоже не предоставили. Полицейские сослались на то, что у них нет доступа к системе их хранения.

«Хотелось бы посмотреть еще видео, которое записывается и как руководители батальонов осуществляют контроль. Все-таки есть тонкий момент, что они делают проверку выборочно. Что это не какая-то система проверки видео-жетонов на постоянной основе. Должна быть, наверное, система по проверке»,- сообщила Анжела Альжанова.

По словам старшего инженера связи, контроль за видеожетонами полицейских проводится их командирами до 2-х раз каждую неделю. Проверяют так по несколько человек, но нарушений за последнее время не зафиксировано. Все, кто столкнулся с нарушениями со стороны дорожных инспекторов, могут написать жалобу в управление собственной безопасности органов полиции. Что касается проверки со стороны проектного офиса, то к вопросу о работе видеожетонов они пообещали вернуться.

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