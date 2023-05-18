Как раньше не будет. Об изменении условий ипотеки рассказали костанайские банкиры

В «Отбасы банке» решили изменить условия кредитования по промежуточным займам. В итоге оформить ипотеку сразу, даже имея 50 процентов от стоимости жилья, как это было ранее, сейчас не получится.

С 15 мая «Отбасы банк» изменил условия кредитования по промежуточным займам. Теперь, имея на руках 50 процентов от стоимости жилья, нельзя будет сразу оформить ипотеку. Промежуточные займы пользуются большим спросом у вкладчиков. По итогам прошлого года 68 процентов займов относится именно к ним. В Костанайском филиале «Отбасы Банка» отмечают, что введенные изменения должны положительно сказаться на работе самого банка.

«Вы знаете, что система жилстросбережений, она основана на таком балансе, когда одни люди копят деньги, другие люди за счет этих денег приобретают кредиты. Соответственно, когда большинство клиентов начинает не копить, а сразу 50 на 50 кредитоваться, это немного неправильно, и мешает системе. Поэтому был введен такой показатель, по которому клиенту нужно будет подержать деньги в банке», — сказал начальник отдела КОФ АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.

До этого момента заёмщики не копили на депозите и сразу могли внести на свой сберегательный счёт в «Отбасы банке» 50 % от стоимости жилья. Они получали промежуточный займ по максимальной ставке 11.5 %. При этом значение оценочного показателя было равно нулю. Теперь он обязателен и должен быть не менее 2.5 баллов.

«Для понимания, что такое оценочный показатель, пресловутые баллы. Мы обычно используем примеры. Как я уже говорил, что самый быстрый способ набрать 2, 5 балла, если у вас совсем нулевой депозит, только его открыли, при 50 процентах, 2,5 баллов начисляется вам, это нужно понимать, начисляется вам в течение 3 месяцев. Это нужно запомнить, и баллы начисляются за счет вознаграждения банка двухпроцентного. Соответственно, если клиент копит деньги, ему каждый месяц начисляют проценты банка и вместе с этими процентами увеличивается оценочный показатель»,- говорит Амир Искендиров.

В «Отбасы банке» отмечают, быстрой ипотеки теперь не будет, поэтому и рекомендуют людям заранее открывать счета. Ведь ожидание нужных оценочных показателей может занять время: от трёх месяцев до одного года, всё зависит от суммы на счёте

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