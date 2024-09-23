С казахстанскими родителями обсудят вопросы обеспечения безопасности детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

С 23 по 27 сентября во всех школах страны пройдут родительские собрания, посвященные обеспечению безопасности детей. Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей, как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве. Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых — наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде. Также специалисты подчеркивают важность регулярного общения с ребенком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлеченности родителей в его жизнь.

«Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности – это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети – это будущее, и от нас зависит их благополучие», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

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