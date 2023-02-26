Как решается вопрос по автомобилями-конструкторам, рассказали в МВД РК

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев разъяснил, как решается вопрос по так называемым «автоконструкторам», то есть ввезенным в страну как автозапчасти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В январе т.г. заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха заявлял о том, что вопрос о постановке автомобилей-конструкторов на учет даже не рассматривается.

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев сообщил, что решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято.

«В процессе легализации были установлены автомобили, ввезенные в страну под видом запасных частей. Данные автомобили не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности. Вместе с тем, принимая во внимание положение наших граждан, которые приобрели эти автомобили, сейчас государственными органами вырабатываются механизмы их первичной регистрации в Казахстане», — сообщил Кайсар Султанбаев.

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