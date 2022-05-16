Как сбросить килограммы, набранные из-за стресса, объяснил врач

Стресс нередко оборачивается набором лишнего веса, предупредил российский доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он объяснил, как восстановить привычную массу тела без ущерба для здоровья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Радио Sputnik».

В условиях стресса и повышенной тревожности для человека характерно увеличение потребления пищи, причем в основном жирной, сладкой, определяемой как лакомство, отметил Гинзбург. У некоторых людей эта особенность поведения выражена настолько сильно, что препятствует поддержанию нормального веса и ведет к набору лишних килограммов, добавил он. Диетолог объяснил, как безопасно похудеть в такой ситуации.

«Сначала надо выйти из тревожного состояния, найти что-то, что стабилизирует. Что касается питания, можно посоветовать, например, есть в первую очередь продукты сытные, но не столь калорийные: мюсли, кисломолочные напитки, крупы, грубый хлеб, сухофрукты. Добавить овощи, фрукты. Человек набирает вес, злоупотребляя всего лишь двумя питательными веществами – сахаром и жиром. То есть надо просто уменьшить потребление этих веществ. Откровенные лакомства вроде шоколада надо взять за правило есть, когда вы сыты, не вместо и не перед едой«, – посоветовал Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал грубейшую ошибку у желающих похудеть.

«Человек попадает в сценарий: килограммы по поводу нервов, нервы по поводу килограммов. То есть часто люди, тревожась, набирают вес и начинают тревожиться еще и по поводу веса. Они говорят, что вообще не будут ничего есть. Это грубейшая ошибка, потому что обычно возникает срыв, новый виток нарастания веса. Мы не должны испытывать чувство голода, оно тягостно, ведет к срывам и новым «нервным» килограммам», – считает Михаил Гинзбург.

Выйти из тревожного состояния, по его словам, можно разными способами. И переедание – последнее, к чему стоит прибегать с целью успокоиться.

«Тревогу снимают, например, горячая ванна, душ, прогулка, нормализация сна. Можно использовать успокоительные травяные чаи с мятой, душицей, пустырником. Аромамасла, те же мята или хвоя, обладают приятным расслабляющим действием. Если тревога носит сценарный характер, скажем, на какую-то ситуацию всегда возникает, может быть, стоит пойти к психологу или психотерапевту», – заключил Михаил Гинзбург.

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