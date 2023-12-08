Как сегодня будут учиться школьники?

Информацию распространили отделы образования Костанайской области.

Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Алтынсаринского района, 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Карабалыкского района, 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -33 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ г.Костаная, 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -31 гр., Учащиеся 2 смены школ Федоровского района, 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -23, -27 гр. Учащиеся 2 смены с 0-9 класс школ Амангельдинского района 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 2 смены с 0-4 класс школ Наурзумского района, 08.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 2 смены с 0-11 класс школ Мендыкаринского района,

8.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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