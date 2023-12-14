Как сегодня будут учиться в городах и районах Костанайской области?

Информацию предоставили городские и районные отделы образования в Костанайской области, а также управление образования региона.

ГУ «Отдел образования города Рудного» УОаКО сообщает, что в соответствии с пп. 5, 12 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2016 года № 42 «Об утверждении правил отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, а также в связи с неблагоприятными погодными метеоусловиями 14.12.2023 года занятия в 1 смену для учащихся 0-11 классов необходимо перевести на дистанционную форму обучения.

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Ауа температурасы — 26°С, Жітіқара ауданының 1 ауысымдағы МДС-8 сынып оқушылары 2023 ж.14.12 күні онлайн — оқу форматына ауыстырылады.

Температура воздуха — 26°С, учащиеся 1 смены с КПП по 8 класс школ Житикаринского района 14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы — 30 гр. Лисаков қаласының 1 ауысымдағы 1-11 сынып оқушылары от 14.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха — 30 гр., Учащиеся 1 смены с 1-11 класс школ г.Лисаковск, 14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Студенты колледжей г.Костаная первой смены переведены на дистанционное обучение.

Армысыздар әріптестер Жангелдин ауданы 1-ші ауысымда 0-11 сыныптар қашықтықтан оқыту форматына көшіріледі. Ауа температурасы -19 гр. жел 1-5 м/с солтүстік ауаның ылғалдылығы 65% сезілуі -29 гр.

Ауа температурасы -27/-30 градус Цельсия. Әулиекөл ауданның 1 және 2 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 14.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -27/-30 градусов Цельсия. Учащиеся 1 и 2 смены с 0-11 класс школ Аулиекольского района 14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Арқалық қаласы 0-11 сыныптар қашықтан оқу форматына ауыстырылды.

Узункольский район. 18 школ занятия 1 смены для учащихся КПП-11 классов и в 2 школах (Ершовская ОШ, Федоровская ОШ) для КПП-9 классов занятия переведены на ДО.

Ауа температурасы — 30 гр. Меңдықара ауданының 1 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 14.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады.

Температура воздуха -30 гр., Учащиеся 1 смены 0-11 классов школ Мендыкаринского района 14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы -27 гр. Алтынсарин ауданының 1 ауысымдағы 0-9 сынып оқушылары 14.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -27 гр., Учащиеся 1 смены 0-9 классов школ Алтынсаринского района 14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы -26-27 гр. Денисов ауданының 1 ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары 14.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады

Температура воздуха -26-27 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс школ Денисовского района,

14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Ауа температурасы — 30 гр. Беимбет Майлин ауданының 1 ауысымдағы 0-11 сынып оқушылары 14.12.2023 күні онлайн- оқу форматына ауыстырылады. Барлығы 3272 адам

Температура воздуха -27’-30’. Костанайский район. Отмена занятий первой смены с 0-11 классы , переход на онлайн обучение.

Температура воздуха — 30 гр., Учащиеся 1смены с 0 -11 класс школ района Беимбета Майлина 14.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения. Всего 3272 человека.

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