Как сегодня используется техника, закупленная для дистанционки?

В прошлом году все школы области учились в дистанционном формате, для этого из резервного фонда правительства были выделены деньги и было закуплено 15 тысяч единиц техники — ноутбуки, планшеты и стационарные компьютеры. С этого года школы вернулись к традиционному формату обучения.

В прошлом году, когда все школы в стране перешли на дистанционный формат обучения, встал вопрос о нехватке компьютерной техники. Тогда в каждом регионе из средств областного бюджета и резервного фонда правительства технику закупили, передали на баланс школ, а те в свою очередь, раздавали её учащимся. В костанайскую гимназию имени Горького тогда поступило 160 ноутбуков и 15 планшетов. Сейчас все школы вернулись к традиционному формату обучения, а технику вернули в школу. Учитель информатики гимназии говорит, что сейчас ноутбуки и планшеты не стоят без дела, а активно используется в учебном процессе.

«Таким образом, мы получили дополнительно помимо имеющихся 4 кабинетов информатики стационарных и кабинетов робототехники. Мы можем развернуть в любой момент 10 кабинетов с ноутбуками по 15 комплектов. Это очень удобно. На период например тестирования PISA, и тестирования Berlitz, который проходил в октябре. Не срывая учебный процесс, в кабинетах информатики, а дополнительно развернуть кабинеты, где дети могут пройти тестирование»,- говорит учитель информатики гимназии имени Горького Андрей Лисовский.

Сами ноутбуки компактные и удобны в использовании. В гимназии имени Горького их разделили по 15 комплектов, и закрепили за лаборантами. Когда техника необходима для урока, учитель пишет об этом заявку, лаборант их подготавливает, заряжает и выдает.

«В начальной школе дети проходят деление многозначных чисел и для того, чтобы увеличить количество выполняемых упражнений учитель предлагает использовать электронную рабочую тетрадь и электронный учебник. Соответственно он выставляет ноутбуки для своих детей, ребята выполняют задания часть в тетради как обычно, а часть на ноутбуке и тогда, количество решенных примеров в разы увеличивается»,- отмечает заместитель директора гимназии имени Горького Мария Годова.

В целом, в период дистанционного обучения в школы области на средства резерва правительства было закуплено 15 тысяч ноутбуков, планшетов и компьютеров.

«Благодаря этому закупу у нас показатель количества учащихся на один компьютер увеличилось, было 7, а на данный момент 4. То есть, практически в два раза обновилась компьютерная техника»,- рассказала директор центра информатизации Ольга Козлова.

Помимо этого, в период дистанционки, управление образования также закупило из средств местного бюджета 6 тысяч единиц техники, в основном стационарыне компьютеры. Их передали школам и колледжам. Они также остались в этих учебных заведениях.

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