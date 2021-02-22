Как сегодня работают трассовые медико-спасательные пункты в Костанайской области?

В напряженном режиме работают и трассовые медико-спасательные пункты. Несмотря на рассылку сообщений с номера 112 и предупреждения синоптиков, жители области продолжают выезжать в сильные морозы и снежные бури на трассы, сообщает alau.kz

Трассовый медико-спасательный пункт на участке Костанай-Сарыколь работает уже шестой год. 2 бригады по 5 человек дежурят в круглосуточном режиме. Предназначение пункта — это оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим при ДТП и чрезвычайных ситуациях. Однако, в зимний период они работают и как пункт обогрева. Пункт, к слову, оснащен всем необходимым для оказания медицинской помощи. В случае необходимости госпитализируют в ближайшую больницу. Спец.техника для этого тоже имеется.

«В данном автобусе расположено аварийно-спасательное оборудование, которое в достаточном количестве, которое необходимо для транспортировки пострадавшего при ДТП. Внутри автобус оснащен всем современным реанимационным оборудованием, таким как, к примеру, дефибриллятор и монитор пациента. Внутри автобуса имеется медицинский аспиратор, 2 необходимых аппарата для искусственной вентиляции легких ,к ним прилагается 5 кислородных баллонов», — рассказывает старший смены первой бригады экстренного реагирования центра медицины катастроф костанайской области Данил Кречетов.

За помощью, к слову, обращаются не только водители. Буквально вчера оказывали помощь работнице местной заправки. У 40-летней женщины случился инсульт на рабочем месте. Приезжают самостоятельно и жители близлежащих населенных пунктов, не вызывая бригаду. По словам медиков, к сожалению, беспечных людей достаточно много. Их не пугают ни метель, ни морозы. Выезжают не только в одиночку, но и семьями, с детьми. Любят путешествовать в непогоду охотники и рыбаки. Оказавшись в снежном плену или на морозе, звонят в 112. До приезда помощи рекомендуют оставаться в автомобиле, если двигатель работает, если нет — ни в коем случае не спать, не согреваться алкоголем, а выполнять специальную гимнастику, которая убережет от обморожения.

«Чтобы согреться мне вот один спасатель показал, что чтобы согреться, чтобы не произошло обморожение, ни в коем случае не сидеть, не засыпать, надо двигаться, двигаться, двигаться. Вот он мне показал — надо раз и прыгать, когда мы руками размахиваем под действием центробежной силы у нас кровь попадает туда под давлением в кончики пальцев и не будет обморожения», — говорит фельдшер бригады центра медицины катастроф Костанайской области Вера Максимова.