USD 431.84
EUR 487.03
RUB 5.86
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как сегодня учатся студенты колледжей?

Как сегодня учатся студенты колледжей?

Vinkmag ad

Информацию для студентов сообщили в управлении образования Костанайской области.

В связи с погодными условиями занятия для студентов колледжей всех курсов перевели в дистанционный формат обучения.

На улице сильный мороз.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области



Предыдущая новость

Морозы не отпускают. О погоде 30 декабря в Костанае и области
Следующая новость

Вывески и меню на казахском: Токаев подписал закон