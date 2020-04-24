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COVID-2019 в Казахстане
2334 - зарегистрированно
568 - выздоровевших
24 - летальных случаев
38 - в Костанайской области
Как сегодня в условиях пандемии можно зарабатывать на собственном сайте. Интервью директора веб-студии «Монада»
Что значит современный сайт в контексте продаж? Эффективный дополнительный инструмент для продажи товаров и услуг в онлайн. В разрезе сегодняшних реалий, когда компании буквально лишаются своих клиентов, сайт перешел в разряд основных каналов продаж.
Мы встретились с руководителем студии, чтобы узнать, как они сегодня помогают компаниям сохранить свой бизнес и даже выйти на новый уровень.
Как происходит разработка сайта? Это долго?
Во-первых, мы предлагаем решения на любой бюджет. Во-вторых, сайт в нашем исполнении будет готов через 2-3 дня. Это значит, что через 2-3 дня уже можно будет выйти в интернете на своих клиентов и начать продавать товары или услуги.
Почему ваши клиенты выбирают вас?
Прежде всего, нас выбирают за гибкую ценовую политику. Мы всегда сможем договориться, предоставить рассрочку.
Наш второй главный «конек» — добротность. Чтобы не быть голословными, вот примеры самых свежих кейсов.
Недавно создали сайт для управляющей компании (ПКСК), для того чтобы жителям не надо было физически посещать офис. Теперь всё онлайн. В Личном кабинете жителям доступны все данные об оплатах, задолженностях, отчёты. Также есть возможность проголосовать с помощью электронной цифровой подписи, отправить жалобу или предложение, что очень актуально в наше время.
В сегодняшней суматохе достаточно быстро сориентировались продуктовые магазины. Сейчас делаем сайты по доставке еды по городу. Как оказалось, такой подход в условиях пандемии работает на ура.
Кстати, новостной сайт alau.kz — тоже наша работа.
Что вы посоветуете компаниям, которые еще не вышли в интернет? Стоит ли его создавать?
Ваши конкуренты не дремлют. Они уже заявили о себе и, возможно, уже привлекают ваших покупателей и клиентов. Не дайте себя оставить далеко позади. Закажите у нас веб сайт и начинайте зарабатывать уже в ближайшие дни.
Как можно с вами связаться?
По телефону +7 705 300 19 21 (WatsApp, Telegram), портфолио на сайте monada.kz
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