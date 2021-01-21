Школы Костаная начали свою работу в третьей четверти, добавив к дежурным группам начальных классов, еще и пятиклассников, девятиклассников и выпускников. Но проучились они лишь одну неделю. Сейчас старшеклассников вновь отправили на дистанционку. Как сейчас организован учебный процесс в костанайских школах, сообщает alau.kz

Наталья Живалюкова — учитель начальных классов уже 36 лет. Нынешний учебный год ей пришлось серьезно перестраивать свою работу. У нее первоклашки, класс из 32 человек разделили на три группы — две дежурные и дистанционщики.



«Мой рабочий день длится постоянно. Мне могут прислать и 10 часов. Вчера, например, очень поздно прислали выполнение, прикрепляли в «Кунделик» то, что сделали дети. Обвинять родителей в этом я не имею права, я должна получить результат. Я рада любому сообщению, любой связи, которая у нас существует с родителями. Рабочий день увеличился у меня с 3-4 раза»,- рассказала учитель начальных классов Наталья Живалюкова.



Ее рабочий день начинается с 8 утра и до пол второго дня. В это время она работает с двумя дежурными классами, затем приступает к группе с дистанционным образованием, проверяя задания от дежурных учеников и готовясь к следующему рабочему дню. После 6 часов, когда приходят родители, готовые помочь детям, она начинает принимать готовые домашние задания. И здесь сообщения могут приходить вплоть до 10 вечера.



«Я как солдат, всегда на посту. Я проверяю, большой объем работы, нужно всех охватить, и дистанционщиков не забыть. Формативное оценивание, обратная связь — наши великие проблемы, которые нужно вовремя отправить в «Кунделик»,- говорит Наталья Живалюкова.



Такой ритм работы сейчас у всех учителей, которые стараются все же дать знания своим ученикам. В школе -гимназии №18 всего учится 1193 ученика, но сейчас в школу ходят лишь 325.



«Но это начальные классы, когда возникает предложение организовывать учебу 5,9,11 классы здесь, конечно, неудобно в плане размещения. Но работа с дистанцией разрешили 9-ые классы, разделили их на две подгруппы, вмещаем так, что они проводят в школе не более 4 уроков — это было рекомендовано»,- сказала директор школы-гимназии №18 Светлана Гаврилова.

Школы Костаная начали свою работу в третьей четверти, добавив к дежурным группам начальных классов, еще и пятиклассников, девятиклассников и выпускников. Но проучились они лишь одну неделю. На прошлой неделе количество учеников в школе-гимназии увеличилось на 284 человека, но сейчас старшеклассников вновь отправили на дистанционку. В дежурных классах этой школы сейчас работает 20 педагогов. Как отмечает директор учебного заведения, за дополнительные 12 часов работы к 18 часом в неделю они получают и дополнительные деньги.



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