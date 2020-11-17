Как работает Федоровская районная больница после крупного пожара?

В Федоровском районе уже приступили к восстановлению местной больницы после пожара. Напомним, что на прошлой неделе здесь произошел крупный пожар, который полностью уничтожил кровлю здания, а из-за воды серьезно пострадали два этажа из трех. Однако, уже на следующий день после пожара в уцелевших помещениях медперсонал начал прием пациентов, через два дня — здесь возобновило свою работу хирургическое отделение

Пожар в Федоровской районной больнице начался после 6 вечера 9 ноября, как потом сообщали пожарные, потушить огонь удалось лишь ближе к часу ночи 10 ноября. Сейчас сотрудники больницы вспоминают, это было время ужина, поэтому эвакуировать пациентов удалось быстро — практически все были собраны в столовых. Тяжелых больных отправили в Костанайскую областную больницу.

«Из родильного отделения двух беременных и одну после операции доставили на своих машинах, а за другими тяжелыми- 2 после хирургии и терапевтического приехали две машины санавиации, остальных к родственникам, родным, оставшиеся 60 пациентов разместили в доме интернате»,- говорит заместитель главврача Федоровской районной больницы Сыздык Шугурмаков.

Пока пожарные пытались остановить огонь, местные жители и весь медперсонал решали проблемы с размещением части пациентов, которым не требовалась срочная медицинская помощь.

«Как случился пожар, я здесь живу недалеко и начали вывозить людей, я забрала к себе. Ничего такого не сделала, на улице холодно, люди не должны мерзнуть на улице, они пробыли у меня пока их не перераспределили»,- сказала жительница села Федоровка Светлана Руденко.

По официальным данным, полностью сгорела крыша здания, два этажа из трех оказались залиты водой, в результате пострадала часть оборудования. Однако уже на следующий день после пожара в здании начались восстановительные работы, в которых приняло участие немало волонтеров. Первым делом очистили крышу, сейчас идет просушка стен на этажах. При этом больница в уцелевших помещениях уже возобновила свою работу. Вот, к примеру, хирургическое отделение переместилось в терапевтическое.

«Работать мы начали уже третьи сутки, оперируем каждый день, и плановые, и экстренные. Оборудовали палату интенсивной терапии, после операции , где первые несколько суток находятся пациенты, все секции работают в полном объеме»,- рассказал заведующий хирургическим отделением Федоровской районной больницы Евгений Финк.

Сейчас в хирургическом отделении проходят лечение 12 человек. Что касается восстановительных работ, то начать строительство новой крыши должны в самое ближайшее время, когда определится подрядчик. По плану 5 декабря крыша должна быть готова. Параллельно, как отметил главврач больницы, они вплотную займутся пострадавшим родильным отделением, потому как именно в декабре, по его словам, у них по подсчетам ожидается беби-бум.

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