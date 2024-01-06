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Как «Сергек» видит, пристёгнут или нет ремень безопасности?

Фотография для новости Как "Сергек" видит, пристёгнут или нет ремень безопасности?

Кадр из видео alau.kz

Штрафы за непристёгнутые ремни водителям начали выписывать с 19 декабря 2023 года в Алматы. Новые нарушения ПДД камеры «Сергек» стали выявлять в пилотном режиме, сообщают kolesa.kz

Как рассказали редакции Kolesa.kz в компании Sergek Group, пристёгнут или нет ремень у водителя и пассажира на переднем сиденье, стационарные комплексы выявляют с помощью области искусственного интеллекта Computer Vision. Камеры снимают проезжающие авто, а компьютер анализирует картинку и выдаёт результат: есть на ней изображение ремня или нет?

Как “Сергек” видит, пристёгнут или нет ремень безопасности?

В компании отметили, что камеры видят даже лучше человеческого глаза — чёрный ремень на тёмной одежде нейросеть заметит. Тем не менее в тёмное время суток фиксировать отсутствие ремня камеры всё-таки не будут, чтобы избежать возможных ошибок.

А нарушил или не нарушил водитель ПДД, станет решать инспектор в центре управления, оформляющий предписания об уплате штрафа. Нейросеть только выявляет, а дальше — работа человека. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

К слову, в России выявлять непристёгнутых водителей камерами начали ещё в 2020 году, а в 2021-м стали штрафовать и за пассажиров. Сегодня поиск нарушителей идёт не только с помощью стационарных комплексов, но и передвижных типа «Кордон. Про М».

Как «Сергек» видит, пристёгнут или нет ремень безопасности?

Конечно же, интеграция новых систем в РФ не прошла без ошибок. Как минимум из-за одежды, особенно в зимнее время, когда ремень может быть скрыт отворотом куртки. Алгоритмы ошибались и при фиксации в темноте, а также в плохую погоду. Часто попадались водители коммерческого транспорта и автобусов — на некоторых машинах ремни у водителя надеваются справа налево, то есть наоборот, а нейросети этого не знали. Кстати, с серыми ремнями и светлой одеждой водителей тоже ошибки были, к примеру среди газелистов. «Письма счастья» получали и владельцы ретроавтомобилей, в которых ремни не предусмотрены заводом или они двухточечные, то есть лямка ремня проходит ниже живота.

В зарубежных странах практика выявления непристёгнутых водителей и пассажиров посредством камер работает ещё дольше.

И всё же теперь, садясь за руль и пристегнувшись, лишний раз подумать о том, виден ли ремень, придётся, чтобы потом не бегать, доказывая обратное.

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