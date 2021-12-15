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Как, сидящие на карантине костанайцы, нарушают его, не выходя из дома

tengrinews.kz

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230 жителей Костанайской области заплатили штрафы за нарушение домашнего карантина Еще 666 с желтым статусом — получили предупреждение. Как отметили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, официальных нарушителей с красным статусом числится почти 2 тысячи человек. Однако многие смогли доказать факт своей невиновности.

Начиная с апреля этого года в Костанайской области с помощью системы Ашык выявлено 1937 человек с красным статусом. То есть это люди больные коронавирусной инфекцией, которые должны были быть на домашнем карантине, но не соблюдали это требование. Однако к административной ответственности, по официальным данным, привлечено лишь 230 человек из них.

«На сегодня штраф по упрощенке 43 700 и всего 230 с красным статусом. Потому что начинает выясняться где-то не открыли больничный. Где-то закрыли, но он вышел, его не уведомили, он не знал, что он болен», — сообщила руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Лариса Доманская.

Каждый такой случай разбирается отдельно. Бывает так, отмечают специалисты, что человек, находясь на карантине, передаёт свою банковскую карту знакомым или родственникам для оплаты в аптеке или продуктов питания в магазине, и автоматически становится нарушителем, хотя переделы квартиры своей не покидал. Как подчеркивают в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, если человек сможет все это доказать, проблем у него не будет. Помимо этого за 8,5 месяцев выявлено было и 1117 нарушителей, но уже с желтым статусом, то есть контактные с больными COVID- -19. Они штрафы не платят. Им выдается предупреждение. Здесь подтвердилось 666 случаев.

«Вот эти лица 230 лиц с красным статусом. Наложены административные штрафы, их фамилии выложены на сайте департамента. Наибольшее количество нарушителей фиксируется в Костанае — их 93. рудный — 68 человек, в Костанайском районе- 19 и Денисовском — 8. Аркалык- 6. Федоровский — 2», — отметила Доманская.

Напомним, что проект Ашык в Костанайской области начал работать с 26 апреля этого года. Сейчас его участниками считаются почти 5,5 тыс. объектов, из которых уже примерно 2 тысячи считаются исключенными из проекта.

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