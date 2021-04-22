Как складывается эпидобстановка по коронавирусу в Костанайской области, сообщили в оперштабе

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

21 апреля в Костанайской области зарегистрировано 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,22%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, г.Рудный — 6, по 2 случая в г.Лисаковск, Мендыкаринском и Карабалыкском районах, по 1 случаю в г.Аркалык, Житикаринском, Аулиекольском, Камыстинском, им.Б. Майлина районах.

29 обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, пред госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 27 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020 года по 21 апреля 2021 года зарегистрировано 14491 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13911 человек.

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