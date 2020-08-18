Как соблюдается санитарный режим в открывшихся ТРЦ Костаная?

После длительного перерыва по всей стране открываются торгово-развлекательные центры. Почти полтора месяца бутики на их территории были закрыты, а посетители могли приходить лишь в аптеки и продуктовые супермаркеты, расположенные здесь. Как подготовились костанайские торговые центры к наплыву покупателей?

ТРЦ «Костанай плаза» начал функционировать 17 августа. Акт о соответствии санитарным нормам, который выдается предприятиям, получившим разрешение на коммерческую деятельность, имеется.

«Санитарные нормы соблюдены в нашем торговом центре, такие как установка санитайзеров, установка кварцевых ламп, соблюдение дистанции внутри магазинов, соблюдение непосредственно всех санитарных норм самими арендаторами»,- сказал начальник отдела аренды ТРЦ «Костанай плаза» Самрат Алпысбаев.

Соблюдение масочного режима контролируется в помещении службой охраны и администрацией.

«У нас на входах согласно постановлению установлены санитарные коврики, которые непсредственно обрабатывает ваши подошвы при входе, в торговый центр вы уже не заносите никаких вирусов»,- говорит Самрат Алпысбаев.

3 раза в день замеряется температура персонала, фиксируется все в журнале.

«Уведомление о том, что нужно надевать маски, памятки о защите от коронавируса, также санитайзеры на кассовой зоне, исключены зоны ожидания, дабы не скапливался народ»,- сообщил менеджер отдела ТРЦ «Костанай плаза» Мохаммед-Рахим Доскалиев.

Для визуального обозначения соблюдения дистанции перед магазинами, банкоматами и терминалами, внутри торгового центра появились желтые разметки. Кстати, маски и перчатки посетители могут выбросить в специальные контейнеры. И имейте ввиду, что количество покупателей, находящихся в магазине, ограничено. То есть на одного человека рассчитан 4 квадратный метр, за исключением членов одной семьи.

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