Как соблюдается санитарный режим в открывшихся ТРЦ Костаная?

После длительного перерыва по всей стране открываются торгово-развлекательные центры. Почти полтора месяца бутики на их территории были закрыты, а посетители могли приходить лишь в аптеки и продуктовые супермаркеты, расположенные здесь. Как подготовились костанайские торговые центры к наплыву покупателей?
ТРЦ «Костанай плаза» начал функционировать 17 августа. Акт о соответствии санитарным нормам, который выдается предприятиям, получившим разрешение на коммерческую деятельность, имеется.
«Санитарные нормы соблюдены в нашем торговом центре, такие как установка санитайзеров, установка кварцевых ламп, соблюдение дистанции внутри магазинов, соблюдение непосредственно всех санитарных норм самими арендаторами»,- сказал начальник отдела аренды ТРЦ «Костанай плаза» Самрат Алпысбаев.
Соблюдение масочного режима контролируется в помещении службой охраны и администрацией.
«У нас на входах согласно постановлению установлены санитарные коврики, которые непсредственно обрабатывает ваши подошвы при входе, в торговый центр вы уже не заносите никаких вирусов»,- говорит Самрат Алпысбаев.
3 раза в день замеряется температура персонала, фиксируется все в журнале.
«Уведомление о том, что нужно надевать маски, памятки о защите от коронавируса, также санитайзеры на кассовой зоне, исключены зоны ожидания, дабы не скапливался народ»,- сообщил менеджер отдела ТРЦ «Костанай плаза» Мохаммед-Рахим Доскалиев.
Для визуального обозначения соблюдения дистанции перед магазинами, банкоматами и терминалами, внутри торгового центра появились желтые разметки. Кстати, маски и перчатки посетители могут выбросить в специальные контейнеры. И имейте ввиду, что количество покупателей, находящихся в магазине, ограничено. То есть на одного человека рассчитан 4 квадратный метр, за исключением членов одной семьи.
COVID-2019 в Казахстане
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1415 - летальных случаев
3276 - в Костанайской области