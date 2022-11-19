Как сравнивать пенсионные накопления в ЕНПФ, чтобы узнать, исчезают ли они

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) периодически сообщают о том, что с их пенсионных счетов пропадают деньги.

При этом некоторые из них сравнивают не те суммы. На что нужно обратить внимание при мониторинге пенсионных накоплений, читайте в материале nur.kz

Вкладчики ЕНПФ, зарегистрировавшись в личном кабинете фонда и настроив способ информирования, могут в любой момент проверить свои пенсионные накопления с помощью компьютера или смартфона. При этом их обзору представлены разные суммы, которые важно не перепутать. Рассмотрим их на примере одного из казахстанцев, предоставившего нам свои данные о пенсионных накоплениях.

Личный кабинет вкладчика ЕНПФ

После регистрации в кабинете физического лица на портале Единого накопительного пенсионного фонда пользователь сразу же может увидеть общую сумму своих пенсионных накоплений (в нашем примере — 1 100 134,83 тенге).

Отметим, что к пенсионным накоплениям относятся все виды взносов и начисленный на них инвестиционный доход. Размер последнего на сайте ЕНПФ можно увидеть под основной суммой — “в т.ч. инвест. доход 562 992,90”. Фрагменты личных кабинетов на портале (слева) и в мобильном приложении (справа) ЕНПФ.

В мобильном приложении Единого накопительного пенсионного фонда сразу видно структуру пенсионных накоплений пользователя. В личном кабинете здесь также отмечена их общая сумма. А ниже отдельно прописаны входящие в нее поступления и инвестиционный доход.

Поступления — это все виды взносов, которые удерживаются с доходов работника, перечисляются им самостоятельно и поступают другим образом. В нашем случае размер таких поступлений составляет 537 141,93 тенге.

Инвестиционный доход поступает на счета казахстанцев вследствие вложения пенсионных накоплений в различные финансовые инструменты с целью их защиты от инфляции.

Инвестдоход, поступивший на взятый нами для примера пенсионный счет, как мы уже отметили, составил 562 992,9 тенге. Таким образом, если сложить эту сумму с размером взносов, получится общая сумма пенсионных накоплений.

Выписка с индивидуального пенсионного счета

Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда также могут мониторить свои пенсионные накопления с помощью выписок с индивидуального пенсионного счета (ИПС).

При заказе выписки нужно обратить внимание на период, за который будет составлен отчет.

На портале ЕНПФ по умолчанию он равен последним трем месяцам. В выписке будут указаны данные, актуальные на начало и конец выбранного периода. Поэтому, чтобы увидеть полную картину, нужно заказать отчет с даты начала своей трудовой деятельности или открытия ИПС по сегодняшний день. Фрагмент выписки с индивидуального пенсионного счета.

Как сравнивать пенсионные накопления

Чтобы узнать разницу между размерами пенсионных накоплений, актуальными на разные даты, сравнивать надо идентичные показатели — общую сумму пенсионных накоплений, а также поступления и инвестиционный доход по отдельности.

Если сравнивать размеры пенсионных накоплений посредством выписок, то нужно заказывать отчеты за весь период участия в пенсионной системе.

Например, одна из читательниц, историю которой мы рассказывали ранее, пожаловалась, что с ее пенсионного счета исчезла значительная сумма денег, предъявив скриншоты, сделанные с месячной разницей:

на первом она зафиксировала сумму пенсионных накоплений, включая инвестиционный доход, взятую из выписки с индивидуального пенсионного счета за один год, причем, на начало периода;

а на втором — общую сумму поступлений взносов без учета инвестиционного дохода.

При этом пользовательница не обратила внимания на общую сумму пенсионных накоплений, которая все-таки выросла.

То есть это совершенно разные источники, которые невозможно сравнить. Сравнение пенсионных накоплений за разные периоды.

Когда пенсионные накопления могут уменьшаться Пенсионные накопления при этом могут уменьшаться. И сокращение вкладчики заметят, если сравнят именно суммы инвестиционного дохода, который может варьироваться в зависимости от результатов инвестиционной деятельности.

Доля уменьшения зависит от общего объема пенсионных накоплений и может составлять до нескольких десятков тысяч. Но в долгосрочной перспективе инвестиционный доход, как правило, положительный, поэтому, сравнивая более продолжительные периоды, виден его рост.

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