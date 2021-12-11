Как стать трейдером: советы и инструкции

Трейдинг — термин из банковской сферы, подразумевающий заключение сделки с целью в дальнейшем получить прибыль за счет изменения курсовой стоимости активов. Покупаться и продаваться могут акции, валюта или ценные бумаги.

Стать человеком, занимающимся трейдингом, — трейдером — может каждый. Иногда для этого даже не нужно проходить специальное обучение, достаточно иметь доступ к интернету.

Смысл трейдинга

Смысл и главная задача трейдинга — купить по более низкой цене, а продать по более высокой. Если трейдер занимается сделками, связанными с акциями либо металлами, то зарабатывает только при росте цены. В ситуации с валютными парами, как на рынке Forex (или, как кратко его обозначают, FX), трейдер может заработать и на увеличении, и на снижении курса валют. Это происходит по причине того, что когда в паре доллара и евро одна из валют падает, то вторая будет расти. Это же работает и в обратном порядке.

Как стать трейдером

При желании трейдером может стать любой человек. Но существуют определенные черты характера и навыки, которые могут в этом помочь. Важно также знать уникальные особенности этой сферы деятельности.

Если вы умело управляетесь с цифрами и быстро считаете, разбираетесь в основах экономики и имеете крепкую устойчивую психику — эта занятость сможет не только увлечь вас, но и приносить доход.

Можно выделить несколько основных шагов:

выбор направления;

обучение;

практика;

работа с настоящими деньгами;

самосовершенствование.

В первую очередь необходимо определиться с рынком работы. Трейдинг охватывает множество сфер, каждая из которых имеет свои нюансы. Можно быть трейдером на финансовом или фондовом рынке, заниматься бинарными опционами, работать в компании или вникнуть в тему валютного трейдинга.

Обучаясь этому ремеслу, вы можете обратиться за помощью к опытным экспертам: посетить курсы, семинары или вебинары. Для получения новых знаний используйте также обучающие программы и приложения, изучайте тематическую литературу, общайтесь с трейдерами со стажем.

От теории нужно переходить к практике. В самом начале лучше использовать демосчета с виртуальными деньгами. Благодаря такому подходу вы получите опыт, а ваш бюджет не понесет убытков. Но рано или поздно происходит переход на настоящие деньги. В самом начале важно действовать медленно и продуманно, не рискуя большими суммами. Нарабатывая опыт и получая новые знания, вы будете совершенствоваться в трейдинге и расти над собой.

Где следить за акциями

Наблюдать за состоянием акций вы можете на торговых платформах, например R MobileTrader Online Trading или RoboMarkets Stocks Trader. Они предлагают прогнозы, тематические новости, живые аналитические графики, индикаторы, а шифрование данных обеспечит безопасность работы с деньгами.

Через такие ресурсы у вас есть возможность торговать мировыми индексами, инвестировать в акции, заниматься копитрейдингом и развиваться в сфере, не выходя из дома, используя всего лишь свой компьютер или мобильный телефон.

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