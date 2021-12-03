Как строится жильё в Костанайской области, рассказал Архимед Мухамбетов

В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов сообщил, что с начала года в Костанайской области введено 387,2 тысяч квадратных метров жилья, с ростом на 25,5%.

По темпам ввода жилья наша область занимает 2 место по республике. На 38,2% выросли инвестиции в жилищное строительство. Подходит к завершению строительство микрорайонов «Аэропорт» и «Юбилейный», продолжается освоение микрорайонов «Кунай» и «Береке».

«Если говорить о кредитном жилье через систему жилстройсбережений, то в текущем году планируется завершить строительство 18-ти многоэтажных жилых домов и 30 проектов переходящих, с завершением в следующем году. Кроме того, в текущем году в рамках пилотного проекта, начато строительство кредитного жилья в г.Рудный, где в настоящее время реализуется 5 проектов строительства жилых домов. Общей площадью порядка 19 тысяч квадратных метров или 300 квартир. Начато подведение инженерных коммуникаций к новым микрорайонам Астана в городе Тобыл и Байтерек в селе Мичуринское Костанайского района. За 30 лет Независимости в нашей области введено в эксплуатацию 6,2 млн. квадратных метров жилья или более 60 тысяч квартир», — отметил Архимед Мухамбетов на брифинге.

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