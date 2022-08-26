«Как такое носить?» Родительницу возмутила выданная акиматом школьная форма

Как рассказывает женщина, она указывала в заявке на социальную помощь размеры своей дочери. Однако, несмотря на это, ей выдали комплект не по размеру.

В Кербулакском районе Жетысуской области родительница возмущена помощью от местного акимата. Вместе нормальной школьной формы, она получила одежду для своей дочери на несколько размеров больше, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Как такое носить в школу? Я указала размер 34-36, но нет. Как можно так небережно относиться к государственным средствам и тратить их таким образом?» — задается вопросом женщина на видео.

Руководитель управления образования Жетысуской области Айжан Адамбекова сообщила, что пока рано комментировать этот инцидент.

«Я сейчас не могу прокомментировать, нам надо разобраться. Сначала мы разберемся, действительно ли это одежда, которую мы дали», — рассказала главный учитель области.

Ранее, эксперты в сфере образования и представители союза родителей сообщили, насколько подорожала школьная форма в стране, почему это вызывает возмущение у родителей и как можно было бы сократить эти расходы.

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