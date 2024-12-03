Как сообщает пресс-служба облстной станции скорой медпомощи, результаты анализа показали, что более 50% вызовов относятся к 4 категории срочности, это говорит о том, что значительная часть вызовов скорой медицинской помощи связана с оказанием плановой помощи пациентам, страдающим хроническими заболеваниями. Это означает, что такие пациенты, которые должны находиться под регулярным наблюдением врачей общей практики — семейных врачей в поликлиниках, все чаще обращаются за экстренной медицинской помощью.

Вызовы четвёртой категории срочности. Пациенты с заболеваниями, не требующими немедленного выезда бригады скорой помощи, а именно повышенное давление, температура, легкие травмы, могут обратиться за неотложной помощью в поликлиники. Однако на сегодняшний день из-за большого количества вызовов четвертой категории срочности, связанных с обострениями хронических заболеваний, без угрозы жизни, бригады скорой медпомощи часто отвлекаются от более серьезных случаев. Это приводит к задержкам в оказании помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

Руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев сообщил, что минздравом РК внесен проект приказа для обсуждения в регионах. В проект внесли изменения, которые касаются четвёртой категории обслуживания населения. Четвёртая категория, посяснил Джандаев, это обслуживание при поликлиниках. Бригады ранее уже были сформированы и они работали круглосуточно.

«Минздрав на сегодня видит такую ситуацию, что скорая медицинская помощь при поликлинике должна работать в рабочие часы поликлиники, то есть с 8 до 20.00. Соответственно данные бригады должны будут обслуживать по данной категории население именно в эти часы, в дневное время. Что это дает? Это дает первоочередное — это доступность населения к скорой медпомощи. А в ночное время после 20.00 будет обслуживать областная станция скорой медпомощи», — сообщил Данияр Джандаев.

Сегодня работает 56 бригад скорой медпомощи. Скорее всего, сказал руководитель облздрава, потребуется увеличение бригад

«Мы не видим никаких препятствий для введения этих новшеств ввиду того, что за ним не последует ни сокращения кадров, ни снижение зарплаты. Для сотрудников скорой медпомощи что областного уровня, что при поликлиниках остается все на своем же уровне», — сказал руководитель облздрава.

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