Как Токаев отметит свой день рождения?

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева поделился планами Президента на 17 мая, сообщает zakon.kz.

Ко мне обращаются представители ряда средств массовой информации с просьбой рассказать о том, как Глава государства будет отмечать свой день рождения, — отметил Берик Уали на своей странице в Facebook.

17 мая в этом году приходится на воскресенье, поэтому Касым-Жомарт Кемелевич будет работать дома.

Никаких мероприятий в связи с этой датой не будет, даже сотрудников администрации попросили воздержаться от поздравлений и сувениров. Президент не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Тем не менее ожидается, что президенты соседних государств поздравят Касым-Жомарта Кемелевича по телефону. Уже поступают многочисленные приветственные телеграммы от глав государств и правительств, руководителей парламентов и международных организаций. Поздравления продолжают поступать, — написал он.

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