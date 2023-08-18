Как только останавливаем должника, сразу находятся деньги — итоги рейда в Костанае

Налоговики, полиция, прокуратура и судебные исполнители Костаная выехали в совместный рейд. Они искали владельцев автотранспортных средств, которые не платят налоги.

Ведь по последним данным, задолженность по налогам на имущество и на транспорт физических лиц в Костанае уже превысила 82,5 млн тенге — это почти 5 тыс. костанайцев. Причем большая часть этой суммы, а это 53,5 млн тенге приходится именно на налог на авто.

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«Было остановлено с начала года три автомобиля, которые были водворены на спецстоянку, конечно, до полного погашения, как оплачивает долг, тогда он может забирать свою машину, а так же было четверо налогоплательщика, с начала года привлечены к взысканию в плане водворения на двое суток», — говорит главный специалист управления госдоходов Костаная Жанна Турганова.

Рейд оказался удачным и в этот раз. Владелец авто забыл заплатить налог на своего железного коня. В итоге, его машина отправлена на штрафстоянку. В прокуратуре Костаная тоже считают, что такая совместная работа даёт положительные результаты.

«Результативны тем, что, к примеру, если у должника есть автотранспортное средство, при остановке должник каким-то образом находит денежные средства и погашает задолженность перед государством. Такие мероприятия проходят с января, благодаря им в доход государства взыскано более 100 млн тенге», — сообщила сотрудник прокуратуры Костаная Айнур Балгабаева.

В помощь налоговикам и база «СЕРГЕК» департамента полиции по Костанайской области, в которой ежемесячно обновляются сведения по автодолжникам. Благодаря этому задержано 47 автотранспортных средств, после чего владельцами оплачено больше 600 тыс. тенге долга

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