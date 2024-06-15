Как тратят дети свои накопления из Нацонда

Молодые казахстанцы продолжают активно использовать целевые накопления в рамках программы «Национальный фонд — детям».

В ЕНПФ продолжают поступать заявления на использование целевых накоплений в рамках программы «Нацфонд — детям».

Напомним, согласно программе 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан ежегодно распределяется между детьми-гражданами РК всех возрастов до достижения ими совершеннолетия. Первые целевые требования и целевые накопления поступили на счета в ЕНПФ в феврале 2024 года. После исполнения 18 лет молодые люди могут использовать целевые накопления на жилье и/или образование.

Для этого им надо подать заявление в банки, ставшие уполномоченными операторами по использованию целевых накоплений. Уполномоченным оператором по использованию целевых накоплений на жилье является АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк».

Использовать целевые накопления на образование можно через двух уполномоченных операторов — АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и АО «Народный банк Казахстана».

На 1 июня ЕНПФ исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 9 503 заявления на общую сумму 952 911,64 долларов США, из которых в целях улучшения жилищных условий исполнено 4 572 заявления на сумму 458 220,04 долларов США, для оплаты образования – 4 931 заявление на сумму 494 691,60 доллар США.

Улучшение жилья

Среди тех, кто предпочел использовать средства для улучшения жилищных условий, наиболее активными за отчетный период стали жители г. Шымкент (исполнено 768 заявлений на сумму 77 104,16 доллара США), Кызылординской области (исполнено 590 заявлений на сумму 59 304,72 доллара США) и Восточно-Казахстанской области (исполнено 339 заявлений на сумму 34 074,72 доллара США).

При этом самыми популярными субцелями использования средств стали: — пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления

(исполнено 4 382 заявления на сумму 439 279,86 долларов США – 95,8% от всех исполненных заявлений), — приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 60 заявлений на сумму 5 978,86 долларов США (1,3%), — внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение

жилища – 46 заявлений на сумму 4 622,36 доллара США (1%).

Оплата образования

Самыми активными казахстанцами, использовавшими средства для оплаты образования, также стали жители г. Шымкент (исполнено 785 заявлений на сумму 78 817,30 долларов США), на втором месте – жители Жамбылской области (исполнено 516 заявлений на сумму 51 712,20 долларов США), на третьем месте – жители области Жетісу (исполнено 497 заявлений на сумму 49 829,82 долларов США).

Среди самых популярных субцелей по данному направлению можно выделить: — оплату образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) – исполнено 4 113 заявлений на сумму 412 567,58 долларов США (83,4% исполненных заявлений). — пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе — исполнено 595 заявлений на сумму 59 769,76 долларов США (12,07%

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