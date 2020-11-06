Как трудятся костанайцы, приговоренные к общественным работам

Общественные работы за выброшенный в неположенном месте окурок или другое правонарушение. В течение десяти месяцев 270 жителям области за совершение уголовных проступков и преступлений небольшой и средней тяжести, назначены наказания не связанные с лишением свободы. Их привлекают к выполнению общественных работ. Дела осуждённым поручают простейшие, но за отказ от их выполнения, они могут лишиться свободы.

Житель Костаная Андрей несколькими днями ранее совершил уголовно наказуемый проступок, попал под суд, который уже вынес ему наказание. Андрея привлекли к общественным работам.

«20 часов получил. Получил за ДТП — наезд на пешехода. Не было возможности оплатить штраф, назначили общественные работы. Почему бы нет? Это, как бы долг за мой проступок. Впредь, надеюсь, такого у меня больше не повторится. Будем исправляться»,- говорит Андрей.

Вместе с мужчиной над сбором листвы в центральном костанайском парке, трудятся ещё четыре человека. К общественно полезным работам, не требующим какой-либо квалификации, привлекают лиц, совершивших административные правонарушения, уголовные проступки, преступления небольшой и даже средней тяжести.

«В зависимости от совершенного преступления и определяется количество часов. До 240 часов за уголовные проступки, более 1200 за небольшой и средней тяжести преступления. Работают они в парках, на улицах»,- сказал начальник отдела по руководству службами пробации ДУИС по Костанайской области Рабат Мурзатаев.

Фронт работ организуется местной исполнительной властью, территориальными отделами ЖКХ. Весной и летом это уборка мусора, покраска скамеек и бордюров, осенью сбор листвы, зимой — снега и льда.

«По итогам 10 месяцев у нас по учётам прошло примерно 270 осужденных, из них, практически, большое количество отбыло. На сегодняшний день состоят на учёте по области»,- рассказал Рабат Мурзатаев.

В основном осужденные трудятся по 4 часа в день. Не смотря на это, есть и те, кто от исполнения наказания отлынивает.

«У нас, за уклонение от условий и порядка отбывания наказаний, а так же за уклонение от контроля службы пробации, в отношении 25 лиц общественные работы были заменены на арест. Ну, а арест, соответственно, исполняется уже в следственном изоляторе»,- пояснил Рабат Мурзатаев.

За каждые неотработанные четыре часа, уклонившийся получает сутки ареста.

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